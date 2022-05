Großes Interview: Das sagt Sergej Waßmiller zu seinem Abschied beim ECDC Memmingen

Mit Trainer Sergej Waßmiller hat der ECDC Memmingen seinen größten Erfolg gefeiert. Nun wechselt der Eishockey-Coach nach Selb. Im Interview zieht er Bilanz.

12.05.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Er hat den ECDC Memmingen zu seinem bislang größten Erfolg geführt, zur Deutschen Vizemeisterschaft in der Eishockey-Oberliga. Wenige Tage danach gab Trainer Sergej Waßmiller bekannt, dass er den Hühnerberg verlassen werde und beim DEL2-Klub Selb unterschrieben habe. Was er dort erwartet und wie er seine Zeit in Memmingen bilanziert, darüber unterhielt sich unsere Redaktion ausführlich mit dem 51-Jährigen. Wir erwischten ihn telefonisch in einem kleinen Dorf bei Schweinfurt, wo Waßmillers Familie ihren Lebensmittelpunkt hat.

Herr Waßmiller, warum gehen Sie nach Selb? Warum haben Sie nicht in Memmingen verlängert?

Sergej Waßmiller: Kontakte nach Selb gab es schon lange. Ich habe dort ja auch schon gespielt (von 2009 bis 2011, Anm. d. Red.). Ich habe den Selbern schon vor langer Zeit versprochen, dass ich irgendwann zurückkehren werde. Es ist dort viel passiert, sie haben viel investiert. Für mich ist es jetzt eine neue Herausforderung, eine DEL2-Mannschaft zu trainieren. Außerdem bin ich in Selb nun einfach wieder näher bei meiner Familie, meiner Heimat. (Im Hintergrund hört man jetzt die Stimme eines kleinen Kindes, die immer lauter wird. Waßmiller sagt: Da kommt ja meine Prinzessin! Er meint damit Emilia, seine 14 Monate alte Enkelin, die er zärtlich zu sich nimmt und zu ihr sagt: Komm zu mir, mein Schatz!)

Waßmiller: Wenn es dumm gelaufen wäre, hätte ich einen DEL2-Klub verlassen

Seit wann stand denn hinter den Kulissen Ihr Abgang fest?

Waßmiller: Ach, das habe ich frühzeitig bekannt gegeben. Das war Mitte der Saison. Ich glaube, irgendwann im Januar. (Waßmiller muss lachen und sagt im Spaß:) Wenn es dumm gelaufen wäre, hätte ich einen DEL2-Klub verlassen und würde künftig eine Oberliga-Mannschaft trainieren (Memmingen kämpfte um den Aufstieg in die DEL2, Selb entkam in den Play-downs gerade noch dem Abstieg, Anm. d. Red.).

Sie sprachen davon, dass Sie wieder näher bei Ihrer Familie sein wollen. Sie sind während der Saison 2018/19 an den Memminger Hühnerberg gekommen. Wie haben Sie in den vergangenen vier Spielzeiten Job und Familie auf die Reihe gekriegt?

Waßmiller: Ich habe in Memmingen eine kleine Wohnung gehabt und war immer vor Ort. Ich bin nur an freien Tagen ’mal nach Hause gefahren. Aber das ist normal und nichts Besonderes. Das machen viele in unserem Job.

Für Waßmiller waren die Play-offs das absolute Highlight

Was war für Sie besonders gut in Memmingen?

Waßmiller: Ach, da gab es viele gute Momente. Aber die zurückliegenden Play-offs, in denen wir bis ins Finale vorgestoßen sind, waren natürlich das absolute Highlight.

Gab es auch etwas, was Ihnen in Memmingen gar nicht gepasst hat?

Waßmiller: In vier Jahren haben wir hier gemeinsam einiges geschafft. Es ist uns gelungen, das Eishockey nach vorne zu bringen. Es ist einiges gemacht worden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir professioneller geworden. Besonders wichtig war mir, eine Siegermentalität in die Mannschaft zu bringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen (er lächelt). Man darf generell nicht vergessen: Es ist immer schwer, sich als Eishockey-Standort einen guten Ruf zu erwerben. Ihn kaputtzumachen, das ist viel leichter.

Welche Ziele haben Sie nun in Selb?

Waßmiller: Ich habe dort einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Zunächst geht es darum, die Klasse zu erhalten, um dann Schritt für Schritt konkurrenzfähiger zu werden. Man muss aber auch wissen, dass in Selb riesige, zweistellige Millionensummen in einen Neubau investiert werden. Das ist ein enormes Projekt. Es wird dort künftig auch Fitnessräume und einen VIP-Bereich geben. Und in ein, zwei Jahren wohl auch noch eine zweite Eisfläche.

Der ehemalige ECDC-Trainer wird sich immer an die Memminger Fans erinnern

Das hört sich sehr attraktiv für Sie an, Herr Waßmiller, und macht für mich deutlicher, aus welchen weiteren Gründen Sie sich für einen Wechsel entschieden haben. Denn all die angesprochenen Dinge fehlen in Memmingen noch. Doch was sagen Sie nun zum Abschied zu den Fans in Memmingen?

Waßmiller: Sie waren immer unser siebter Mann, haben uns immer unterstützt und uns Rückenwind verliehen. Deswegen möchte ich ein riesen Dankeschön an die besonderen Memminger Fans richten. Sie werden für immer in meiner Erinnerung bleiben.

Gibt es noch andere, bei denen Sie sich bedanken wollen?

Waßmiller: Oh, ja! Zuerst bei meiner Mannschaft, den Betreuern, den Medizinern und Physios. Aber auch bei allen Sponsoren, insbesondere bei Sponsorenbetreuer Bernd Schuster. Er war immer sehr hilfsbereit. Ich möchte aber auch allen danken, die der Mannschaft geholfen haben: in der Zeitnahme, an den Kiosken und bei der Security. Dazu kommt: Der gesamte Vorstand war immer fair zu mir und meiner Mannschaft. Einen besonderen Dank möchte ich an den Sportlichen Leiter Sven Müller richten. Wir beide waren ein Team und haben uns sehr gut verstanden. Und seine gesamte Familie hat uns enorm geholfen. Aus all’ diesen Gründen wünsche ich dem ECDC Memmingen weiterhin viel Erfolg und von Herzen alles Gute.

Haben Sie ein Abschiedsgeschenk bekommen?

Waßmiller: Ich habe viele Geschenke bekommen, so viele wie noch nie. Und zwar von überall her; von Menschen, die meine Freunde geworden sind. Das war sehr angenehm.

Welche Hobbys Sergej Waßmiller hat

Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht mit Eishockey beschäftigt sind?

Waßmiller: Ich habe schon ein paar Hobbys: Radfahren, lesen, angeln und Urlaub machen. Da versuche ich immer, abzuschalten und für die neue Saison aufzutanken.

Haben Sie nach einer langen Saison jetzt Zeit, um sich zu erholen?

Waßmiller: Die Arbeit in Selb hat im Prinzip schon begonnen. Es gibt viel zu tun, und es wird noch viel zu tun geben. Aber ich habe keine Angst davor. Eine Auszeit habe ich aber schon gebraucht. Und die nehme ich mir jetzt auch. Hinter mir liegt eine harte Play-off-Zeit mit ehrlichem, sehr intensivem Eishockey.

Nachdem Sie Memmingen bereits verlassen haben, sei eine Frage gestattet, die Sie bereits mit Abstand beantworten können: Welche Prognose stellen Sie dem ECDC Memmingen aus?

Waßmiller: Ich kann der Mannschaft nur wünschen, dass sie es wieder weit bringt. Sven Müller hat einen großen Teil des Teams bereits unter Vertrag. Die Mannschaft ist intakt. Jetzt müssen noch die passenden Leute dazukommen. Ich traue der Mannschaft wieder ’was zu. Aber es wird schwieriger werden. Denn in der kommenden Saison werden alle voll motiviert gegen uns spielen (... nach einer kurzen Pause fällt Waßmiller selbst auf, dass er noch von „uns“ gesprochen hat, als es um die Indians ging – und muss herzhaft lachen.)

Zur Person: Sergej Waßmiller

Persönliches: Sergej Waßmiller wurde am 1. Oktober 1970 in Nischnekamsk in der damaligen Sowjetunion geboren.

Familie: Sergej Waßmiller ist verheiratet. Er hat zwei Kinder, eine 28-jährige Tochter und einen 26 Jahre alten Sohn.

Spieler: Waßmiller begann seine Spielerkarriere 1999 beim ERV Schweinfurt in der Eishockey-Regionalliga, der heutigen Bayernliga. 2009 wechselte er zu den Selber Wölfen, mit denen er 2010 in die Oberliga Süd aufstieg. Beim ESC Haßfurt in der Landesliga sowie beim EHC Bayreuth beendete er in der Bayernliga seine Spielerkarriere.

Trainer: Zur Saison 2011/2012 begann Sergej Waßmiller seine Trainerkarriere beim ESC Haßfurt. Während der Saison 2018/19, im Oktober 2018, wechselte er zum Oberligisten ECDC Memmingen.