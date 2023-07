Ein DTM-Wochenende im Zeichen des Fußballs

Beim DTM-Rennen in Nürnberg steht auch Ex-Bayern-Star Thomas Helmer auf der Gästeliste des Abt-Teams. Und ein Ex-Fahrer steigt wieder ins Auto.

06.07.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Das dritte Rennwochenende um das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) in Nürnberg steht ganz im Zeichen des Fußballs. Motorsportexperte und Ex-Rennfahrer Daniel Abt sitzt diesmal am Steuer eines Renntaxis und gibt Gas für die Gäste von Abt Sportsline wie Ex-Bayern-Star Thomas Helmer und Michael Köllner, ehemaliger Trainer des 1. FC Nürnberg und aktueller Trainer des FC Ingolstadt 04.

Daniel Abt steigt ins Renntaxi

Bei den beiden Abt-Piloten Kelvin van der Linde und Ricardo Feller geht es ebenfalls um die Lederkugel: Nach Skifahren und Strandsegeln wartet eine neue Challenge auf die beiden Fahrer. Sie treten beim Elfmeterschießen gegen Lea Paulick und Kerstin Bogenschütz vom 1. FC Nürnberg an - die Fußball-Frauen des Clubs sind gerade in die Bundesliga aufgestiegen.

Nürnberg ist so etwas wie ein Heimspiel für das Team Abt

Den Sieg von Ricardo Feller in Zandvoort feierte das Kemptener Team feierte den Sieg von Ricardo Feller mit einem gemeinsamen Abendessen nach dem Rennen in einem Beachclub am Strand. Seinen Rückflug verschob Abt-Motorsportdirektor Martin Tomczyk dafür gern ... Nürnberg dagegen ist so etwas wie das Heimspiel für die Äbte. Dazu hat Sportmarketingchef Harry Unflath über 100 Gäste zu Boxenführungen eingeladen. Aus sportlicher Sicht hat Ricardo Feller als Tabellenzweiter mit nur vier Punkten Rückstand auf den Österreicher Thomas Preining die DTM-Gesamtführung im Visier. Sein Teamkollege Kelvin van der Linde möchte am Norisring Boden in der Meisterschaft gutmachen.

„Ich bin im letzten Jahr zum ersten Mal hier gefahren“, sagt Feller. „Mein erstes Stadtrennen hat mir sehr gut gefallen. Jetzt kenne ich die Strecke und weiß, was auf mich zukommt. Umso mehr freue ich mich auf das Wochenende. Das ist ein mega Event und etwas ganz Spezielles. Auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist, ist es natürlich toll, in der Meisterschaft ganz vorne dabei zu sein. Wir hatten einen guten Start und weniger Pech als im Vorjahr. Ich hoffe, so geht es weiter.“

Für Abt Sportsline gab es bisher drei Siege auf dem Norisring

Abt Sportsline feierte bisher drei Siege auf dem Norisring: 2002 mit Laurent Aiello sowie 2016 mit Edoardo Mortara und Nico Müller. Im vergangenen Jahr stand René Rast als Dritter an beiden Tagen auf dem Podium. „Die Strecke an sich ist vielleicht nicht so anspruchsvoll wie Zandvoort oder der Sachsenring, aber das ganze Spektakel drumherum macht den Norisring zu einem ikonischen Rennen, auf das ich mich sehr freue“, sagt Kelvin van der Linde. „Die Atmosphäre in Nürnberg mit den vielen Fans ist ganz speziell und gibt allen Fahrern ein gutes Gefühl und zusätzliche Motivation. Ich war bisher im Qualifying meist sehr stark, konnte das in den Rennen aber nicht umsetzen.“

Auch Luca Engstler ist in Nürnberg am Start

Ebenfalls am Start ist Luca Engstler aus Wiggensbach. Der DTM-Neuling ist im Team seines Vaters Franz unterwegs. Im ehemaligen Audi von René Rast tastet er sich langsam nach vorn. In Zandvoort sammelte er mit zwei 14. Plätzen zwar noch keine Punkte, aber der Aufwärtstrend ist erkennbar. Zusammen mit Kelvin van der Linde und Nikki Thiim kam er zuletzt beim 24-Stunden-Rennen von Spa als Dritter aufs Podium. In dieser Woche war Engstler bei Testfahrten in Spielberg unterwegs. Am Samstag zeigt sich, ob es genutzt hat.

So können Fans die DTM verfolgen

Übertragung im Fernsehen: Die beiden Rennen werden am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr live auf Pro Sieben übertragen.