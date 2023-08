ESVK-Fans sorgen in Meran für Spielabbruch

Erneut gibt es Ärger wegen einiger ESVK-Fans: Das Spiel gegen den HC Bozen in Meran muss abgebrochen werden.

20.08.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Keinen guten Eindruck hinterlassen haben Anhänger des ESV Kaufbeuren beim ersten Freundschaftsspiel der Buron Joker vor der Saison 23/24. In Meran spielt die Kaufbeurer Mannschaft an diesem Wochenende zwei Matches. Den Auftritt gegen den HC Bozen mussten die Schiedsrichter am Samstagabend im dritten Drittel abbrechen – beim Stand von 2:3 aus Sicht der Allgäuer. (Lesen Sie auch: Mitte Februar sorgten ESVK-Fans mit dem "Fahnen-Eklat" rund um Jacob Lagacé für Aufsehen)

Spielabbruch in Meran: ESVK-Fans zünden Rauchtöpfe

Was war passiert? Einige Kaufbeurer Fans hatten im geschlossenen Stadion sogenannte Rauchtöpfe gezündet – womit die Sicht in der kompletten Arena eingeschränkt war. "Wir möchten uns hier auch sofort bei allen Zuschauern in der Halle, beim Gastgeber HC Meran und unserem Gegner HC Bozen sowie allen unbeteiligten ESVK-Fans dafür in aller Form entschuldigen", hieß es unmittelbar Spielschluss auf den offiziellen Kanälen in den sozialen Medien.

Weitere Stimmen zum Auftritt der Fans am Samstagabend gibt es noch nicht. Sportlich hatten die Joker einen schweren Start erwischt, sie lagen gegen Bozen zwischenzeitlich mit 0:3 zurück. Durch Tore zweier Verteidiger, nämlich Fabian Nifosi und Fabian Koziol, war Kaufbeuren im Laufe der Partie aber bis auf 2:3 herangekommen. Es war nicht auszuschließen, dass die Partie in den finalen Minuten noch kippt. Den Trainern fehlt durch den Spielabbruch somit eine wichtige Erkenntnis: Ob die Mannschaft eine Partie wirklich noch drehen kann. Für Sonntag, 15 Uhr, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ein weiteres Testspiel, dann gegen Winterthur, eingeplant.

