ESVK-Sieg im Auftaktspiel – so geht es dem verletzten Markus Lillich

Die Eishockey-Saison in der DEL2 hat begonnen: Der ESV Kaufbeuren bezwingt die favorisierten Huskies aus Kassel im Auftaktspiel mit 2:1.

Am Ende waren es 16 unermüdlich kämpfende Feldspieler und ein souveräner Torhüter, die dem ESV Kaufbeuren im ersten DEL 2-Saisonspiel 22/23 auch den ersten Sieg einbrachten. Gegen Kassel und somit einer der stärksten Mannschaft der Liga, gewann Kaufbeuren mit 2:1 – alle Tore fielen erst im Schlussabschnitt.

Dass es 16 Joker auf dem Feld waren und nicht 18 oder 19, lag auch daran, dass Nicolas Appendino sehr überraschend und ebenso kurzfristig nach München zu Red Bull zurückbeordert wurde und dort in der Defensive aushelfen muss. Keinerlei Trouble habe das innerhalb der Kaufbeurer Kabine verursacht, sagte Verteidiger Dieter Orendorz nach dem Sieg gegen die alten Kollegen.

Saisonauftakt in der DEL2: ESV Kaufbeuren bezwingt Kassel Huskies

Bis zum Sommer zog der Defensive selbst noch das Trikot der Schlittenhunde über und genoss nach Spielende sichtlich den ein oder anderen Plausch. Für Appendino hätten sich die Joker-Spieler gefreut, beschreibt er. "Wir halten zusammen, egal wie viele Verteidiger oder Stürmer wir haben", erklärte Orendorz. Im Sturm musste die Mannschaft nämlich sehr früh auf einen ganz wesentlichen Mann verzichten.

Gerade einmal etwas mehr als vier Minuten waren gespielt, als Markus Lillich zuerst mit schmerzverzerrter Miene Richtung Bank fuhr und schließlich deutlich humpelnd in der Kabine verschwand. Nach Spielende wurde aber vorsichtige Entwarnung gegeben. Allem Anschein nach ist nichts Schlimmeres passiert, nach einer vermutlich nur kurzen Pause wird er ein Comeback geben können.

ESVK konnte die Partie durch Tore von Thiel und Lammers drehen

Und es somit seinen Jokern gleich tun, die am Freitag im Schlussabschnitt kurzzeitig mit 0:1 hinten lagen, dann aber durch Tore von Alexander Thiel und John Lammers die Partie drehten – sehr zum Frust der Hessen, deren Unbehagen über die eigene Leistung und den Rückstand sich beispielsweise in einem heftigen Kampf zwischen Timothy McGauley und Joker Jacob Lagacé entlud. "Kassel ist in dieser Liga Top-Favorit auf den Titel. Also wussten wir, dass sie alles geben werden", erklärte Orendorz, der ein gutes Spiel seiner Farben sah.

Ein Spiel, in dem die Joker insbesondere am Ende nochmals Charakter gezeigt hätten. Denn die Schlussphase war wahrlich nervenaufreibend. Eben schon leicht dezimiert, aber keinesfalls angeschlagen, erwehrten sich tapfere Kaufbeurer den strikten Angriffen der Gäste – zudem galt es nach der 2:1-Führung noch zwei Unterzahlsituationen schadlos zu überstehen.

Goalie Daniel Fießinger legte einen famosen Pflichtspiel-Einstand im Joker-Tor hin

Dass das gelang, war nicht nur den Special Teams, sondern auch dem allgemein unaufgeregt agierenden Schlussmann Daniel Fießinger zu verdanken. Mit offiziell 21 abgewehrten Schüssen (von 22) legte dieser einen famosen Pflichtspiel-Einstand im Joker-Tor hin. "Beide Mannschaften standen defensiv gut. Beide haben viel geblockt. Am Ende aber waren wir vielleicht ein bisschen konsequenter und frecher", erklärte der Schlussmann, der das Saisonauftaktspiel vor etwas mehr als 2100 Fans auf den Rängen als "brutal hochkarätig" umschrieb.

