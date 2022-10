Eishockey aktuell: Das sagen die ESVK-Spieler nach dem 5:2-Heimsieg in der DEL2 gegen Bad Nauheim - und so geht es dem verletzten Kaufbeurer Jere Laaksonen.

15.10.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Eishockey kann so einfach sein. Wenn man es einfach macht. Und auch wenn das Endergebnis des Spiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Roten Teufel Bad Nauheim (kamen mit vier Siegen in Serie in die Energie Schwaben Arena) aussieht, als wäre das Einfahren der drei Punkte ein Einfaches für die Joker gewesen, war dem keinesfalls so. Vielmehr mussten sich die Hausherren das 5:2 und somit den siebten Sieg im zehnten Match hart erarbeiten.

