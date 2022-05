Das ist der neue Trainer des ECDC Memmingen

Exklusive Vorabmeldung: Eishockey-Oberliga-Vizemeister ECDC Memmingen hat einen neuen Trainer verpflichtet. Wer bei den Indians der Wassmiller-Nachfolger wird.

Von Allgäuer Zeitung

15.05.2022 | Stand: 16:24 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat einen neuen Chef an der Bande. Nach dem Abgang von Sergej Wassmiller nach Selb mussten die Indians ihr Trainergespann neu aufstellen. Am Samstag vermeldete der Verein bereits, dass der langjährige Kapitän Daniel Huhn seine Karriere beendet und künftig als Co-Trainer und Teammanager fungieren wird. Am Wochenende folgte dann auch die Unterschrift des neuen Cheftrainers.

