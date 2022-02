Eishockey: ESV Kaufbeuren und ECDC Memmingen siegen, EV Füssen verliert

Eishockey aktuell im Allgäu: Der ESVK schlägt Freiburg in der DEL2, in der Oberliga marschiert der ECDC Memmingen, der EV Füssen verliert nur knapp. Die Fotos.

16.02.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Eishockey-Ergebnisse der DEL2 und Oberliga Süd vom Dienstagabend. So erging es den Allgäuer Vereinen ESV Kaufbeuren, ECDC Memmingen und EV Füssen.

Plus: Die Fotos von den Spielen in Kaufbeuren und Memmingen in unserer Galerie.

DEL 2: ESV Kaufbeuren vs. EHC Freiburg 6:3 (4:0, 1:3, 1:0)

Der ESV Kaufbeuren legte gestern Abend gleich flott los und hatte dabei sofort auch gute Chancen. Das blieb in der Folge der DEL2-Partie weiter so, auch wenn der EHC Freiburg nach einem Patzer zu einer guten Möglichkeit kam. Doch Kaufbeuren blieb die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich mit zwei Doppelschlägen in der 12. und 14. Minute durch Tore von Sami Blomqvist und David Diebolder sowie Fabian Voit und Joey Lewis mit der 4:0-Führung zur ersten Pause.

Im zweiten Drittel brachte sich der ESV Kaufbeuren mit zwei Strafzeiten gleich zu Beginn in die Bredouille und kassierte in der Folge das 1:4 durch Alexander Brückmann. Zwar schlugen die Joker mit dem 5:1 durch Blomqvist zurück, aber der EHC durfte relativ unbedrängt durch Liam Finlay und Nikolaus Linsenmaier auf 3:5 verkürzen. Erneut war der ESVK während dieser Situation in Unterzahl. Hier machten sich die 856 Zuschauer leider eher selten durch Anfeuerungsrufe bemerkbar.

Gleich zu Beginn des letzten Abschnitts zog Kaufbeuren mit einem Treffer von John Lammers zum 6:3 den Gästen den Zahn. Zwar versuchte es Freiburg weiter und setzte sich auch mit Härte ein, doch der ESVK hielt dagegen. Die Joker ließen den Puck laufen und hatten noch gute Chancen, vor allem in Überzahl. Doch trotz aller Bemühungen blieb es beim verdienten 6:3 für die Gastgeber. (fro)

