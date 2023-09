Die Einbürgerung von ESVK-Profi Sami Blomqvist wird zum Geduldsspiel

Weil er noch keinen deutschen Pass hat, muss ESVK-Eishockeyprofi Sami Blomqvist auch gegen Dresden und Selb zuschauen.

23.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Dass Geduld eine Tugend ist, lernen zumeist auch schon kleine Kinder. Etwa an Heiligabend, wenn der Weihnachtsbaum schon duftet, es bis zur Bescherung aber noch gefühlte Ewigkeiten dauert. Kürzlich waren es noch 100 Tage, bis in diesem Jahr Weihnachten gefeiert wird. So lange wird man beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren vermutlich nicht warten müssen, aber auch die Einbürgerung von Rückkehrer Sami Blomqvist zieht sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.