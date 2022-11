Eric Nadeau über die momentan größte Schwäche des ESC Kempten

Kapitän Eric Nadeau will die 0:5-Heimpleite seines ESC Kempten gegen Ulm/Neu-Ulm nicht kleinreden. Er nimmt Mitspieler und Trainer Miller aber auch in Schutz.

03.11.2022 | Stand: 16:42 Uhr

Dafür haben sie ihn verpflichtet, dafür haben sie ihn vom Eishockey-Oberligisten EV Füssen eine Klasse tiefer in die Bayernliga zum ESC Kempten gelotst. Dass er mit seinen 48 Jahren seine gesamte Erfahrung in die Waagschale wirft und die jungen Spieler im Erfolgsfall vom Abheben und im Misserfolgsfall vom kollektiven Schwarzmalen abhält. Eric Nadeau nimmt diese Rolle an und steht auch Rede und Antwort, nachdem sein Team – wie am Sonntag – zuhause 0:5 gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm verloren hat und mit Tabellenplatz acht weit hinter den eigenen Erwartungen (und denen der Fans) hinterherhinkt.

