Neue Details zum Vorfall: Erneut wird im Allgäu ein Schiedsrichter attackiert

Bei einer A-Klassen-Partie in Kempten kommt es zu einer hässlichen Szene. Ein Spieler rempelt den Schiedsrichter um. Inzwischen sind neue Details bekannt.

26.03.2023 | Stand: 10:21 Uhr

Erneut sorgt im Allgäu eine Attacke auf einen Schiedsrichter für Wirbel. In der Partie der A-Klasse 4 am Samstagnachmittag zwischen dem Tabellenvierten SV Kempten Halde/Oberwang und Spitzenreiter TSV Blaichach wurde ein Unparteiischer körperlich angegangen. In der Schlussphase der Partie rempelte ein Spieler der Heimelf den 20-Jährigen um. Bevor der Referee vom Platz begleitet wurde, brach er die Partie nach 86 Minuten vorzeitig ab. Zu diesem Zeitpunkt stand es 3:2 für die Gäste aus Blaichach.

