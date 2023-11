Nach einiger Anlaufzeit: ESC Kempten gewinnt Heimspiel gegen Dorfen

Im Heimspiel gegen den Dorfen dreht der ESC Kempten einen 0:2-Rückstand und gewinnt mit 5:2. Ein Spieler bekommt ein besonderes Lob von Trainer Sven Curmann.

Geschlagene zwei Drittel lang mussten die rund 700 Zuschauer am Freitagabend in der Kemptener ABW-Arena warten, ehe der ESC Kempten erstmals auf der Anzeigetafel auftauchte. Die einzigen Treffer bis kurz vor Ende des zweiten Drittels hatten bis dato die Gäste vom ESC Dorfen erzielt. Umso stärker war das Schlussdrittel, in dem sich die Sharks noch den 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)-Sieg im Bayernliga-Heimspiel sicherten.

ESC Dorfen geht durch einen Doppelschlag in Führung

Der Start in die Begegnung hätte für den ESC Kempten kaum schlechter laufen können. Die ersten beiden Torschüsse der Eispiraten zappelten im Tor von Jakob Nerb gehüteten Tor – da waren keine drei Minuten gespielt. „Das war von unserer Seite einfach nix“, sagt ESC-Trainer Sven Curmann. „Dorfen hat es in dieser Phase aber auch gut gemacht. Wir wiederum hatten schon häufiger Probleme mit Gegnern, die in der neutralen Zone kompakt stehen. Da wollen wir es zu oft spielerisch lösen – so weit sind wir noch nicht.“

Trainer Sven Curmann erkennt ein wiederkehrendes Problem

Die Sharks brauchten Zeit, um sich von dem frühen Schock zu erholen. Den Gästen spielte das Ergebnis in die Karten, sie standen defensiv weiter sicher und die Sharks taten sich im Spielaufbau schwer. Für den ersten Knotenlöser sorgte der emsige Nikolas Oppenberger, der den 1:2-Anschlusstreffer Clay Ellerbrock unmittelbar vor dem zweiten Drittelende einleitete.

Im letzten Abschnitt entwickelte der ESC deutlich mehr Zug immer wieder in Richtung des Tors von Gästekeeper Maximilian Englbrecht. Maximilian Schäffler erzielte den Ausgleich, Max Miller brachte die Sharks erstmals in Führung.

Zwei Empty-net-Tore sorgen für die Entscheidung

Nach drei Assists krönte Oppenberger seine starke Leistung dann mit dem Empty-Net-Treffer zum 4:2 eine Minute vor dem Ende. Dorfen behielt den Torhüter weiter auf der Bank und kassierte durch Ondrej Zelenka noch einen weiteren Treffer ins leere Tor zum 5:2 Endstand. „Die Jungs haben aber bis zum Schluss an den Sieg geglaubt. Ich mache so etwas normalerweise nicht, aber ich muss Nikolas Oppenberger hervorheben, der dem Team neue Energie eingehaucht hat und mit einer starken Leistung vorangegangen ist“, sagte Curmann.

Für den ESC Kempten war das Eishockey-Wochenende am Freitagabend schon wieder beendet. Der EV Dingolfing hatte die Sonntagspartie wegen Spielermangels abgesagt, das Spiel wird am 10. Dezember nachgeholt. Das nächste Spiel der Sharks steht am kommenden Freitag zuhause gegen den letztjährigen Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn an. (mit has)