Nach zehn Siegen in Folge verliert ESC das Spitzenspiel

Der ESC muss am zweiten Weihnachtsfeiertag eine 1:4-Niederlage gegen den Tabellenführer EHC Klostersee hinnehmen. Ausgerechnet eine Sieggarantin patzt diesmal.

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten ist am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Nach einer Erfolgswelle von zehn Siegen in Folge, die den Aufsteiger bis auf Platz vier vorgespült hatte, kassierte das Team von Trainer Carsten Gosdeck am Sonntagabend in der heimischen ABW-Arena eine 1:4-Niederlage gegen den Tabellenführer EHC Klostersee.

ESC Kempten gegen EHC Klostersee: Oppenberger erzielt Führung

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Nikolas Oppenberger die Kemptener im Mitteldrittel in Führung. Doch der souveräne Spitzenreiter glich bis zur zweiten Pause aus. Viele der 518 Fans im Kemptener Stadion hofften auf eine Überraschung und ein Happy End im Schlussabschnitt. Doch nachdem zunächst ein Gästetreffer aberkannt wurde, obwohl Torhüterin Jennifer Harß den Puck zuvor nicht festhalten konnte, führte wenig später ein Patzer von Harß zur 2:1-Gästeführung. Auch beim 1:3 machte die ansonsten so sichere Kemptener Keeperin nicht die beste Figur. Als der ESC in den Schlussminuten noch einmal volles Risiko ging und ohne Harß den Anschlusstreffer erzwingen wollte, machten die Gäste aus Oberbayern den Sack mit dem 1:4 endgültig zu.

Es war ein verdienter Erfolg der Klosterseer, die an der Scheibe sicherer wirkten und insgesamt mehr Durchschlagskraft in ihren Offensivaktionen hatten. Der ESC bekam von seinen Fans für die bravouröse Leistung dennoch tröstenden Applaus. Auf den Rängen war man sich einig: „Gegen so starke Klosterseer kann man verlieren“ …

ESC Kempten spielt am Dienstag gegen Schongau

Der ESC Kempten muss in der Tabelle den EHC Waldkraiburg (5:2-Sieg in Schweinfurt) vorbeiziehen lassen und belegt Rang fünf. Bereits am Dienstagabend heißt der nächste Gegner EA Schongau, der nach dem 4:1-Erfolg am Sonntag in Amberg nur zwei Zähler hinter dem ESC Tabellenplatz sechs belegt.

