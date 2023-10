ESC Kempten verkündet neue Kooperation mit dem EV Lindau

Kurz vor dem Saisonstart in der Bayernliga geben der ESC Kempten und Oberligist EV Lindau eine neue Partnerschaft bekannt. Welche Spieler davon profitieren.

Kurz vor dem Saisonstart in der Eishockey-Bayernliga tut sich noch was in der Organisation des ESC Kempten. Mit dem Oberligisten EV Lindau gibt es auch in dieser Saison einen höherklassigen Kooperationspartner.

Im ersten Schritt wurden zwei Spieler benannt, die mit Förderlizenzen ausgestattet werden. Von Kempten ist es Torwart Luca Mayer sein, der die Chance auf weitere Einsätze in der Oberliga erhält. Vorgesehen ist, dass er kontinuierlich in Kempten bleibt.

Kemptener Max Miller läuft für die Sharks auf

Im Gegenzug wird ein junger Kemptener vom Bodensee nach Hause an die Iller kommen: Allrounder Max Miller. Der 21-Jährige hatte schon Einsätze in der U16- und U17-Nationalmannschaft sowie in der Oberliga beim EV Füssen und dem Höchstadter EC. Den Großteil der Ausbildung genoss er in Kaufbeuren und Füssen. Miller absolviert sein Meisterstudium in seiner Heimatstadt.

ESC-Sportvorstand Ervin Masek: „Ziel der Kooperation ist eine langfristige Zusammenarbeit. Mich freut es, dass wir unseren Kader nochmals vertiefen, vor allem mit einem gebürtigen Kemptener, der seine ersten Schritte auf eigenem Eis gemacht hat.“

