ESC Kempten erlebt gegen Klostersee wieder eine taktische Bauchlandung

Kemptens Trainer Carsten Gosdeck spart nicht mit Kritik: Verschlafen, nervös und vor allem schwach im Überzahlspiel: "Das darf uns nicht nochmal passieren"

22.01.2022 | Stand: 22:23 Uhr

Wenn Trainer Carsten Gosdeck Niederlagen seines ESC Kempten analysieren muss, dann konzentriert er sich in aller Regel ausschließlich auf seine Mannschaft. Nach der 3:5-Niederlage im ersten Spiel der Aufstiegsrunde gegen den Vorrunden-Primus EHC Klostersee sparte er auch nicht mit Kritik, obwohl er auch vieles rosarot hätte sehen können. Schließlich hielten seine Mannen gegen den Favoriten lange gut mit. Dass in der Vorrunde die Erfolgsserie von zehn Siegen in Folge ausgerechnet gegen Klostersee endete und sein Team auch vor vier Wochen lange ebenbürtig war, ärgerte Gosdeck gewaltig. (Lesen Sie hier den Nachbericht vom Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag). Diesmal wollte Gosdeck r den Oberbayern unbedingt ein Bein stellen.