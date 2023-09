ESC Kempten verliert Testspiele gegen Buchloe und Stuttgart

Die Sharks verlieren erst den Test bei Ligakonkurrent Buchloe mit 2:4. Auch zuhause gegen die Stuttgart Rebels zieht der Bayernligist mit 3:5 den Kürzeren.

25.09.2023

Der ESC Kempten sucht in der Vorbereitung auf die Bayernliga-Saison noch seine Form. Am Sonntagabend unterlagen die Sharks zuhause dem Oberligisten Stuttgart Rebels mit 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). Für den ESC trafen dabei Verteidiger Joonas Sillanpää, der jüngst mit einem Tryout-Vertrag zu den Sharks kam, sowie Louis Landerer und Daniel Rau. Für die Kemptener war es die vierte Niederlage im sechsten Vorbereitungsspiel.

Bereits am Freitagabend wollte der ESC Kempten beim Test gegen Ligakonkurrent ESV Buchloe seine Leistungen aus der Vorwoche (Siege gegen Sonthofen und Prättigau) bestätigen. Wieder mit an Bord waren Maximilian Schäffler und Filip Kokoska sowie Förderlizenzspieler David Mische. Dafür fehlten Louis Landerer und Colin Witting in der Defensive sowie Ondrej Zelenka im Sturm. Doch es sollte anders kommen als es sich das Team von Trainer Sven Curmann vorgestellt hatte. Es entwickelte sich ein flottes Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Nach sieben Minuten war es mit dem Kemptener Schwung allerdings vorbei. Ein Buchloer Doppelschlag innerhalb von 32 Sekunden nahm die Sharks komplett aus dem Spiel. Nach vorne ging in dieser Phase kaum etwas und defensiv standen die Gäste nicht sattelfest. Zwei weitere Tore zur 4:0-Pausenführung für die Hausherren waren die Konsequenz.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich im zweiten Drittel. Kempten war nun aggressiver und belohnte sich mit zwei Treffern durch Kokoska und Jonas Mikulic. Der Druck der Sharks nahm mehr und mehr zu, Buchloe wurde im letzten Drittel phasenweise an die Wand gespielt, lediglich weitere Tore wollten nicht mehr fallen.

ESV Buchloe – ESC Kempten – 4:2 (4:0, 0:2, 0:0)

Tore: 1:0 Prodrezov (8.), 2:0 Schorer (8.), 3:0 Schurr (12), 4:0 Katerbau (17.), 4:1 Kokoska (30.), 4:2 Mikulic (38.)

Buchloe 12 – Kempten 16 Zuschauer: 202

Am Wochenende stehen für den ESC Kempten die nächsten Testspiele gegen den ERC Sonthofen und die Peißenberg Miners an.

