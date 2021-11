Die Zuschauerzahl zu begrenzen, ist eine Möglichkeit, um die Corona-Schutzmaßnahmen im Sport einzuhalten. Eine – nicht gern gesehene – ist der Umzug in einen Nachbar-Landkreis, in dem die Inzidenz niedriger ist. Unser Bild entstand im Eisstadion Kempten bei einem Heimspiel des ESC in der Bayernliga.