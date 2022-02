Mit dem neuen Torwart Thomas Höneckl besiegt der ESVK die Kassel Huskies mit 7:1. Zufriedenheit herrscht aber nach der DEL2-Partie nicht bei allen Spielern.

20.02.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Es ist im Eishockey oft nicht anders als im echten Leben. Zwischen Trauerstimmung und Friede, Freude, Eierkuchen liegen mitunter nur Tage. Am Samstagabend jedenfalls ließen sich die Spieler des ESV Kaufbeuren nach ihrem 7:1-Kantersieg gegen die Kassel Huskies ausgiebig von der Fankurve feiern. Hängende Köpfe, wie etwa bei der 1:7-Niederlage in der Lausitz am vorherigen Wochenende, wichen strahlenden Gesichtern.