Der ESV Kaufbeuren sorgt in der DEL2 weiter für Furore – am Sonntag mit einem 8:1-Kantersieg gegen Landshut. Wie Verteidiger Alex Thiel zum Erfolg beiträgt.

21.11.2022 | Stand: 17:18 Uhr

In beeindruckender Art und Weise, was die Fans zum inbrünstigen Anstimmen der Hymne „So ein Tag so wunderschön wie heute“ animierte, überrollte Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren den alten Rivalen EV Landshut am Sonntag vor ausverkaufter Arena mit 8:1.

