ESVK-Fans schon wieder heiß: Das ist das Testprogramm - und so läuft der Dauerkartenvorverkauf

10.06.2022 | Stand: 06:14 Uhr

Beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren sind die Monate Juni und Juli in der Regel die ruhigsten. Auch heuer ist der Kader bis auf einzelne offene Positionen (unter anderem zwei ausländische Kufencracks fehlen noch) bereits unter Dach und Fach. Hinter den Kulissen wurde auch schon an der Vorbereitung für die Saison 2022/23 geschraubt.

So wird sich die Mannschaft unter Anleitung des neuen Trainers Marko Raita erstmals am 15. August treffen. Vier Tage später, am 19. August, präsentiert sich das Team in der Erdgas-Schwaben-Arena bei einem öffentlichen Eistraining den Fans. Am 20. und 21. August geht es zu einem Freundschaftsturnier nach Meran.

ESV Kaufbeuren: Testspiele bereits terminiert

Danach folgen sechs weitere Testspiele: In Kaufbeuren gastiert Rosenheim am letzten August-Freitag, am 2. September kommt Winterthur, am 11. September schließlich DEL 2-Aufsteiger Regensburg. Auswärtsspiele bestreitet der ESVK gegen Lustenau (28. August), in Regensburg (4. September) und gegen DEL-Klub Bietigheim. Diese Partie findet am 7. September in Pforzheim statt, alle Einnahmen gehen an wohltätige Organisationen.

Die ESVK-Mannschaft soll "eng zusammenwachsen"

„Die Vorbereitungsphase dient dazu, dass alle unser Spielsystem kennenlernen. Wichtig ist, dass wir keinen einfachen Gegner haben“, sagt Co-Trainer Daniel Jun, der insbesondere die Bedeutung des Turniers in Meran unterstreicht. An diesem Wochenende, an dem die Mannschaft „rauskommt aus Kaufbeuren“, wolle man eng zusammenwachsen. Auch mit der Anzahl der geplanten Testspiele zeigte sich der Übungsleiter zufrieden. Was zudem positiv stimmt: Der Dauerkartenverkauf läuft nach Angaben des ESVK-Medienbeauftragten Phil Bader ausgesprochen gut. Verkauft seien bereits knapp 1000 Tickets, dazu kommen noch VIP- und Sponsorenkarten.

Weitere Infos rund um den ESV Kaufbeuren, insbesondere zur Nachwuchsarbeit, gibt es am Montag, 20. Juni bei der Jahreshauptversammlung ab 19.30 Uhr im Sonnenhof (Mauerstetten). Wahlen stehen nicht an, die Tagesordnung beinhaltet aber auch aktuelle Informationen von Manager Michael Kreitl.

