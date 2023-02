ESV Kaufbeuren verlängert Vertrag mit Verteidiger Simon Schütz

Verteidiger Simon Schütz wird auch weiterhin für den ESVK auflaufen. Er unterschrieb einen neuen Vertrag und ist somit der nächste Top-Spieler, der bleibt.

Der ESV Kaufbeuren hat kurz vor Ende der Hauptrunde 2022/23 eine weitere sehr wichtige Vertragsverlängerung verkündet. Auch nach der laufenden Saison wird Simon Schütz für die Buron Joker auflaufen und versuchen, Gegner am Toreschießen zu hindern. Schütz hat einen Vertrag für zwei weitere Jahre, also bis Sommer 2025, unterschrieben.

Das ist nicht zuletzt deshalb eine gute Nachricht für Fans des DEL2-Klubs, weil der derzeit verletzte Verteidiger die beste Plus-Minus-Bilanz der Mannschaft hat. Dieser Wert lässt erahnen, wie es um die individuelle Stärke eines Akteurs steht. Er gibt an, bei wie vielen Toren und Gegentoren ein Spieler auf dem Eis stand (nur bei numerischer Gleichzahl). Im Falle von Schütz liegt dieser bei +24. Nur acht DEL2-Spieler sind noch erfolgreicher.

Der 25-jährige Schütz ist gebürtiger Regensburger. Beim EVR spielte er auch im Nachwuchs. Von dort wechselte er in die DEL zu Ingolstadt, dem damaligen Kooperationspartner der Buron Joker. Über diese Verbindung führte ihn sein Weg in die Wertachstadt. Erstmals schnürte er 2015/16 die Schlittschuhe für den ESVK. Seit Sommer 2021 steht Schütz nun vollständig in Diensten der Buron Joker.

Nun hat er sich also entschieden, den Rot-Gelben weiterhin treu zu bleiben. In einer vom Verein verschickten Mitteilung sagte der Linksschütze, dass die Entscheidung, in Kaufbeuren zu bleiben, für ihn einfach gewesen sei. „Ich bekomme hier viel Vertrauen von den Trainern, wodurch ich mein volles Potential ausschöpfen kann. Ich bin stolz und dankbar, weiterhin das rot-gelbe Trikot zu tragen und freue mich jetzt unglaublich auf die Playoffs.“ Michael Kreitl, ESVK-Geschäftsführer, lobte derweil insbesondere Geschwindigkeit und Zweikampfstärke des Defensiven.

Weitere Vertragsverlängerungen beim ESVK

Vor Schütz hatten schon die Trainer Marko Raita sowie Daniel Jun, aber auch Torwart Daniel Fießinger und Verteidiger Dieter Orendorz bis 2025 laufende Verträge unterzeichnet. Kapitän Tyler Spurgeon bleibt nach aktuellem Stand bis mindestens 2024 an Bord.

