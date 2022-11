ESVK unterliegt in Bad Nauheim - Was Trainer Raita von seinen Spielern fordert

DEL2-Eishockey: ESVK-Trainer Marko Raita sagt, was der ESV Kaufbeuren aus der 2:4-Niederlage am Freitag in Bad Nauheim lernen muss.

Von Michael Nickolaus

26.11.2022 | Stand: 10:39 Uhr

Null Punkte. Zum viertem Mal erst in dieser Saison war der ESV Kaufbeuren in der Deutschen Eishockey-Liga 2 gänzlich leer ausgegangen. Mit 2:4 (0:1, 0:0, 2:3) unterlagen die Buron Joker beim EC Bad Nauheim in der Wetterau.

