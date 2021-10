Fans des ESV Kaufbeuren und elf weiterer DEL2-Klubs fordern eine Preisobergrenze für Stehplatzkarten. Es gibt aber nicht nur Kritik.

Es ist ein recht simples Rechenbeispiel: Wenn eine einfache Stehplatzkarte in einem DEL2-Stadion wie in Selb mittlerweile mehr als 17 Euro kostet, dann müssen Fans, die jedes oder nahezu jedes Eishockeyspiel direkt vor Ort erleben wollen, allein für den Eintritt über 130 Euro pro Monat löhnen. Bei steigenden Spritpreisen für Auswärtsfahrten und den ebenfalls anfallenden Kosten für Getränke und Speisen kommt so locker ein mittlerer dreistelliger Betrag für das Hobby zusammen.