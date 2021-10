ESVK: Kader, Spielplan und weitere Infos

Wer läuft in der Saison 2021/2022 für den ESV Kaufbeuren auf? Wie sieht der Spielplan des Eishockey-Zweitligisten aus? Alle Infos und Termine auf einen Blick.

26.10.2021 | Stand: 10:45 Uhr

Der ESV Kaufbeuren zählt zu den Dauerbrennern in der DEL2. Die Joker spielen bereits seit der Saison 2009/10 dauerhaft in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga . Das Ziel ist diese Spielzeit klar: Die Kaufbeurer peilen die Qualifikation für die Play-offs an - das bedeutet, der ESVK will nach 52 Hauptrundenspielen mindestens auf Tabellenrang sechs stehen.

Mit welchem Kader der ESVK die Saison bestreitet und wie der Hauptrunden-Spielplan aussieht:

ESVK-Kader - DEL2-Saison 2021/2022

Trainer

Tray Tuomie

Co-Trainer

Sebastian Osterloh

Torhüter

Nummer 1 Sebastian Graf

30 Maximilian Meier

31 Dieter Geidl

32 Stefan Vajs

Verteidiger

7 Jan Pavlu

13 Fabian Koziol

16 Tobias Baader

20 Tobias Echtler

21 Sören Sturm

24 Philipp Bidoul

47 Alexander Thiel

55 Leon van der Linde

97 Simon Schütz

Stürmer

3 Yannik Burghart

8 Philipp Krauß

9 Max Oswald

10 John Lammers

11 Joseph Lewis

17 Florian Thomas

19 Tyler Spurgeon

22 Fabian Voit

26 Markus Schweiger

28 Markus Lillich

51 Branden Gracel

71 Sami Blomqvist

76 Maximilian Hops

ESVK-Spielplan in der DEL2-Saison 2021/2022:

Oktober

01.10.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Ravensburg Towerstars

03.10.2021 18:30 Uhr Löwen Frankfurt-ESV Kaufbeuren

08.10.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Eispiraten Crimmitschau

10.10.2021 17:00 Uhr Dresdner Eislöwen-ESV Kaufbeuren

12.10.2021 20:00 Uhr Heilbronner Falken-ESV Kaufbeuren

15.10.2021 20:00 Uhr Bayreuth Tigers-ESV Kaufbeuren

17.10.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Lausitzer Füchse

22.10.2021 19:30 Uhr EHC Freiburg-ESV Kaufbeuren

24.10.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Heilbronner Falken

29.10.2021 19:30 Uhr EC Kassel Huskies-ESV Kaufbeuren

31.10.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Tölzer Löwen

November

02.11.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EV Landshut

05.11.2021 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars-ESV Kaufbeuren

07.11.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Selber Wölfe

16.11.2021 19:30 Uhr EC Bad Nauheim-ESV Kaufbeuren

19.11.2021 20:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau-ESV Kaufbeuren

21.11.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Dresdner Eislöwen

26.11.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Bayreuth Tigers

28.11.2021 17:00 Uhr Lausitzer Füchse-ESV Kaufbeuren

Dezember

03.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EHC Freiburg

05.12.2021 18:30 Uhr Heilbronner Falken-ESV Kaufbeuren

07.12.2021 19:30 Uhr EV Landshut-ESV Kaufbeuren

10.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Kassel Huskies

12.12.2021 15:30 Uhr Tölzer Löwen-ESV Kaufbeuren

17.12.2021 19:30 Uhr Selber Wölfe-ESV Kaufbeuren

19.12.2021 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Löwen Frankfurt

23.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Bad Nauheim

26.12.2021 18:30 Uhr Löwen Frankfurt-ESV Kaufbeuren

28.12.2021 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Ravensburg Towerstars

30.12.2021 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen-ESV Kaufbeuren

Januar

02.01.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Eispiraten Crimmitschau

05.01.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Lausitzer Füchse

07.01.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Heilbronner Falken

09.01.2022 18:30 Uhr EHC Freiburg-ESV Kaufbeuren

14.01.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Tölzer Löwen

16.01.2022 18:30 Uhr EC Kassel Huskies-ESV Kaufbeuren

18.01.2022 20:00 Uhr Bayreuth Tigers-ESV Kaufbeuren

21.01.2022 19:30 Uhr EC Bad Nauheim-ESV Kaufbeuren

23.01.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-EV Landshut

28.01.2022 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars-ESV Kaufbeuren

30.01.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Selber Wölfe

Februar

04.02.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Dresdner Eislöwen

06.02.2022 17:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau-ESV Kaufbeuren

11.02.2022 19:30 Uhr Lausitzer Füchse-ESV Kaufbeuren

13.02.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-Bayreuth Tigers

15.02.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EHC Freiburg

18.02.2022 19:30 Uhr Tölzer Löwen-ESV Kaufbeuren

20.02.2022 17:00 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Kassel Huskies

25.02.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-EC Bad Nauheim

27.02.2022 17:00 Uhr EV Landshut-ESV Kaufbeuren

März

04.03.2022 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren-Löwen Frankfurt

06.03.2022 18:30 Uhr Selber Wölfe-ESV Kaufbeuren

Termine der Endrunden im Überblick:

Pre-Playoffs (Best-of-Three):

09.03. / 11.03. / 13.03.





09.03. / 11.03. / 13.03. Playoffs (Best-of-Seven):

Viertelfinale: 16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03.

Halbfinale: 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04.

Finale: 15.04. / 18.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 26.04. / 29.04.





16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03. 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04. 15.04. / 18.04. / 20.04. / 22.04. / 24.04. / 26.04. / 29.04. Playdowns (Best-of-Seven):

1. Runde: 16.03. / 18.03. / 20.03. / 22.03. / 25.03. / 27.03. / 29.03.

2. Runde: 31.03. / 02.04. / 04.04 / 06.04. / 08.04. / 10.04. / 12.04.

