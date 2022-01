ESV Kaufbeuren unterliegt zuhause Heilbronn mit 2:3. Verteidiger Simon Schütz vom Puck getroffen.

09.01.2022 | Stand: 10:50 Uhr

An Weckrufen mangelte es dem ESV Kaufbeuren in der zurückliegenden Woche nicht. Zunächst stellte die sportliche Leitung mit Sören Sturm den Nummer-1-Verteidiger der Joker frei, dann folgte die vom Spieler gewünschte Vertragsauflösung Branden Gracels. Und beim Einlauf zum Spiel am Freitagabend gegen die Heilbronner Falken bimmelten die (wenigen) Anwesenden in der Erdgas Schwaben Arena laut mit Kuhglocken. Zumindest für dieses Heimspiel aber kann gesagt werden: Gebracht hat es nichts.