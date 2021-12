Kracher-Duell vor dem Jahreswechsel: Geht für die Joker was gegen Ravensburg?

Ausgerechnet jetzt kommt Spitzenreiter Ravensburg nach Kaufbeuren. Auf das junge Joker-Team wartet einige Prüfungen.

27.12.2021 | Stand: 15:47 Uhr

Mit einem 1:5 beim DEL 2-Tabellenzweiten aus Frankfurt hat der ESV Kaufbeuren am Sonntag die vierte Niederlage in Serie kassiert. Immerhin: Die Allgäuer waren in Hessen lange Zeit ebenbebürtig, verloren am Ende sicherlich etwas zu hoch und auch deshalb, weil sie ihre Torchancen erneut nicht in ausreichender Anzahl nutzten. „Es ist ärgerlich, wenn man in Frankfurt so lange gut im Spiel ist, aber die Dinger nicht verwandelt“, haderte auch Stürmer Lewis. Nach dem 3:1 der Frankfurter (44.) sei beim ESVK „ein bisschen die Luft raus“ und Frust da gewesen.