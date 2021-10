EV Füssen: Kader, Spielplan und weitere Infos

Wer geht für den EV Füssen in der Saison 2021/2002 aufs Eis und wie sieht der Spielplan des Oberligisten aus? Alle wichtigen Termine und Infos auf einen Blick.

27.10.2021 | Stand: 14:50 Uhr

Der EV Füssen blickt auf eine lange und erfolgreiche Historie zurück. Der 1922 gegründete Verein ist mit 16 Meistertiteln nach wie vor der zweiterfolgreichste deutsche Eishockeyclub. Diese Erfolge liegen allerdings weit zurück. 2015 meldete der Verein Insolvenz an und stieg aus der Oberliga in die sechstklassige Bezirksliga ab. In den drei darauf folgenden Spielzeiten stiegen die Ostallgäuer jedesmal auf, sodass sie seit der Saison 2019/20 wieder in der Oberliga auflaufen.

In der aktuellen Spielzeit sind die Füssener allerdings nur Außenseiter bei der Vergabe der Play-off-Plätze. Mit welchem Kader der EV Füssen die Saison bestreitet und wie der Spielplan aussieht:

EV Füssen-Kader - Saison 2021/22

Trainer

Raita, Marko

Co-Trainer

Chilian, Oliver

Torhüter

Nummer 29 Hötzinger, Benedikt

30 Nerb, Jakob (Förderlizenz)

31 Wiedemann, Clemens (FL)

32 Meier, Maximilian (FL)

33 Graf, Sebastian (FL)

35 Borst, Moritz (FL)

7 Dropmann, Maximilian

0 Meyl, Justus

11 Simon, Florian

28 Jentsch, Nicolas

34 Bidoul, Philipp (FL)

42 Kaiser, David (FL)

55 van der Linde, Leon (FL)

70 Noack, Jörg

82 Veleny, Lubos

85 Krötz, Christian

94 Baader, Tobias (FL)

6 Zelenka, Ondrej (FL)

8 Wiedemann, Vincent

14 Dalldush, Leon

17 Seitz, Pius

19 Straub, Juian

22 Taratukhin, Andrei

23 Vogl, Dejan

26 Sill, Marc

27 Payeur, Samuel

35 Hops, Maximilian (FL)

66 Kraus, Johannes (FL)

67 Diebolder, David (FL)

69 Schurr, Felix (FL)

77 Deubler, Marco

88 Moor, David

91 Miller, Maximilian (FL)

92 Burghart, Yannik (FL)

96 Nadeau, Eric

97 Besl, Marc

Bilderstrecke

Eine Auswahl des EV Füssen-Kaders in der Oberliga-Saison 2021/2022

1 von 11 Marko Raita ist seit diesem Sommer Trainer beim EV Füssen. Der Finne übernahm das Amt vom jetzigen Sportdirektor Andreas Becherer. Bild: Benedikt Siegert Marko Raita ist seit diesem Sommer Trainer beim EV Füssen. Der Finne übernahm das Amt vom jetzigen Sportdirektor Andreas Becherer. Bild: Benedikt Siegert 2 von 11 Kapitän Eric Nadeau ist mit 47 Jahren der älteste Spieler im Kader der Füssener. Bild: Ralf Lienert Kapitän Eric Nadeau ist mit 47 Jahren der älteste Spieler im Kader der Füssener. Bild: Ralf Lienert 3 von 11 Verteidiger Jörg Noack spielte vergangene Saison in Rostock Oberliga-Eishockey. Im Sommer wechselte er ins Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert Verteidiger Jörg Noack spielte vergangene Saison in Rostock Oberliga-Eishockey. Im Sommer wechselte er ins Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert 4 von 11 Goalie Benedikt Hötzinger (links) hütet seit etliche Jahren das Füssener Tor. Vergangene Saison absolvierte er zudem 15 Spiele für das DEL2-Team des ESV Kaufbeuren. Bild: Benedikt Siegert Goalie Benedikt Hötzinger (links) hütet seit etliche Jahren das Füssener Tor. Vergangene Saison absolvierte er zudem 15 Spiele für das DEL2-Team des ESV Kaufbeuren. Bild: Benedikt Siegert 5 von 11 Verteidiger Justus Meyl wechselte im Sommer vom ESV Kaufbeuren nach Füssen. Hier ist der 20-Jährige erstmals fester Bestandteil eines Oberliga-Teams. Bild: EV Füssen (Archiv) Verteidiger Justus Meyl wechselte im Sommer vom ESV Kaufbeuren nach Füssen. Hier ist der 20-Jährige erstmals fester Bestandteil eines Oberliga-Teams. Bild: EV Füssen (Archiv) 6 von 11 Florian Simon ist schon seit 2014 beim EV Füssen. Der Verteidiger hat seitdem über 180 Pflichtspiele für die Ostallgäuer absolviert. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Florian Simon ist schon seit 2014 beim EV Füssen. Der Verteidiger hat seitdem über 180 Pflichtspiele für die Ostallgäuer absolviert. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 7 von 11 Nicolas Jentsch (Nummer 28) spielt für die Oberliga-Mannschaft sowie für das DNL-Team der Füssener. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Nicolas Jentsch (Nummer 28) spielt für die Oberliga-Mannschaft sowie für das DNL-Team der Füssener. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 8 von 11 Der Slowake Lobus Velebny ist schon seit 2016 fester Bestandteil des Teams. Der Vertrag des Linkshänders läuft noch bis zum Saisonende. Bild: EV Füssen (Archiv) Der Slowake Lobus Velebny ist schon seit 2016 fester Bestandteil des Teams. Der Vertrag des Linkshänders läuft noch bis zum Saisonende. Bild: EV Füssen (Archiv) 9 von 11 Christian Krötz (rechts) spielte bereits in seiner Jugend beim EV Füssen. Zwischen 2010 und 2014 lief der Verteidiger für den ERC Sonthofen auf. Danach wechselte er zurück in seine Heimatstadt. Bild: EV Füssen (Archiv) Christian Krötz (rechts) spielte bereits in seiner Jugend beim EV Füssen. Zwischen 2010 und 2014 lief der Verteidiger für den ERC Sonthofen auf. Danach wechselte er zurück in seine Heimatstadt. Bild: EV Füssen (Archiv) 10 von 11 Vincent Wiedemann stürmt seit der Saison 2015/2016 für den EV Füssen. Zuvor war der gebürtige Mauerstettener in der Jugend des ESV Kaufbeuren aktiv. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Vincent Wiedemann stürmt seit der Saison 2015/2016 für den EV Füssen. Zuvor war der gebürtige Mauerstettener in der Jugend des ESV Kaufbeuren aktiv. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 11 von 11 Neuzugang Andrei Taratukhin bringt viel Erfahrung mit nach Füssen. Er spielte bereits zehn Jahre in der russischen Profiliga KHL. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Neuzugang Andrei Taratukhin bringt viel Erfahrung mit nach Füssen. Er spielte bereits zehn Jahre in der russischen Profiliga KHL. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 1 von 11 Marko Raita ist seit diesem Sommer Trainer beim EV Füssen. Der Finne übernahm das Amt vom jetzigen Sportdirektor Andreas Becherer. Bild: Benedikt Siegert Marko Raita ist seit diesem Sommer Trainer beim EV Füssen. Der Finne übernahm das Amt vom jetzigen Sportdirektor Andreas Becherer. Bild: Benedikt Siegert

EV Füssen-Spielplan - Oberliga-Saison 2021/2022

Oktober

08.10.2021 Füssen-Regensburg

10.10.2021 Rosenheim-Füssen

15.10.2021 20:00 Uhr Landsberg-Füssen

17.10.2021 18:00 Uhr Füssen-Memmingen

22.10.2021 19:30 Uhr Füssen-Deggendorf

24.10.2021 18:00 Uhr Peiting-Füssen

29.10.2021 20:00 Uhr Weiden-Füssen

31.10.2021 18:00 Uhr Füssen-Höchstadt

November

05.11.2021 19:30 Uhr Füssen-Riessersee

07.11.202118:00 Uhr Lindau-Füssen

19.11.2021 19:30 Uhr Füssen-Rosenheim

21.11.2021 18:30 Uhr Passau -Füssen

26.11.2021 19:30 Uhr Füssen-Peiting

28.11.2021 18:30 Uhr Deggendorf -Füssen

Dezember

03.12.2021 19:30 Uhr Füssen-Weiden

05.12.2021 18:00 Uhr Höchstadt-Füssen

10.12.2021 20:00 Uhr Regensburg -Füssen

12.12.2021 18:00 Uhr Füssen -Passau

17.12.2021 20:00 Uhr Riessersee-Füssen

19.12.2021 18:00 Uhr Füssen-Lindau

23.12.2021 20:00 Uhr Regensburg-Füssen

26.12.2021 18:00 Uhr Füssen-Landsberg

28.12.2021 19:30 Uhr Füssen-Deggendorf

30.12.2021 19:30 Uhr Peiting-Füssen

Januar

02.01.2022 18:00 Uhr Füssen-Passau

05.01.2022 20:00 Uhr Memmingen- Füssen

07.01.2022 20:00 Uhr Landsberg-Füssen

09.01.2022 18:00 Uhr Füssen-Memmingen

14.01.2022 19:30 Uhr Füssen-Höchstadt

16.01.2022 18:30 Uhr Weiden-Füssen

21.01.2022 19:30 Uhr Lindau-Füssen

23.01.2022 18:00 Uhr Füssen-Riessersee

28.01.2022 20:00 Uhr Passau-Füssen

30.01.2022 18:00 Uhr Füssen-Rosenheim

Februar

04.02.2022 19:30 Uhr Füssen-Landsberg

06.02.2022 18:00 Uhr Memmingen-Füssen

11.02.2022 19:30 Uhr Füssen-Peiting

13.02.2022 18:30 Uhr Deggendorf-Füssen

18.02.2022 19:30 Uhr Rosenheim-Füssen

20.02.2022 18:00 Uhr Füssen-Regensburg

25.02.2022 20:00 Uhr Höchstadt-Füssen

27.02.2022 18:00 Uhr Füssen-Weiden

März

04.03.2022 19:30 Uhr Füssen-Lindau

06.03.2022 18:00 Uhr Riessersee -Füssen

Termine der Endrunde im Überblick:

Pre-Playoffs (Best-of-Three):

11.03./ 13.03./15.03.

Playoffs (Best-of-Five):

Achtelfinale : 18.03./ 20.03./ 22.03./ 25.03./ 27.03.

Viertelfinale: 01.04./ 03.04./ 05.04./ 08.04./ 10.04.

Halbfinale: 12.04./ 14.04./ 16.04./ 18.04./ 20.04.

Finale: 22.04./ 24.04./ 26.04./ 29.04./ 01.05.

: 18.03./ 20.03./ 22.03./ 25.03./ 27.03. 01.04./ 03.04./ 05.04./ 08.04./ 10.04. 12.04./ 14.04./ 16.04./ 18.04./ 20.04. 22.04./ 24.04./ 26.04./ 29.04./ 01.05. Playdowns (Best of 7):

11.03., 13.03., 18.03., 20.03., 22.03., 25.03., 27.03.

