70.000 Euro fehlen: Angeschlagenem EV Füssen schlägt Welle der Solidarität entgegen

Der EV Füssen kämpft weiter um seine Lizenz in der Eishockey-Oberliga. Nun unterstützen den EVF prominente Ex-Spieler, Rivalen und die örtliche Geschäftswelt.

02.08.2023 | Stand: 15:48 Uhr

Gut eine Woche ist es her, dass der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) dem deutschen Rekordmeister EV Füssen die Zulassung für die kommende Saison in der Oberliga Süd verweigert hat. Bis zum kommenden Montag hat der EVF nun Zeit, Unterlagen für das Nachprüfungsverfahren beim Verband einzureichen und so auf diesem Wege doch noch die Oberliga-Lizenz zu erhalten.

Unterdessen erlebt der mit 16 Meistertiteln mit Abstand erfolgreichste deutsche Eishockeyklub der Nachkriegsgeschichte eine Welle der Solidarität. Nicht nur die örtliche Geschäftswelt unterstützt die Schwarz-Gelben bei der Aktion „Gemeinsam sind wir stark“, auch die Konkurrenz drückt die Daumen. So schrieb Liga-Rivale ECDC Memmingen bei Facebook: „Den Nachbarn aus Füssen drücken wir die Daumen, dass das angestrebte Nachprüfungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wird.“ Und ein Anhänger der Indians ergänzte: „Die Jungs gehören in die Oberliga.“

Daniel Schmölz und Michael Wolf unterstützen den EV Füssen

Beistand kommt auch von prominenten Ex-Spielern. So sagte Nationalstürmer Daniel Schmölz bei Instagram: „Liebe Fans, unterstützt meinen Heimatverein. Lasst uns zusammenhalten.“ 70.000 Euro beträgt laut EVF-Angaben die Finanzlücke für die Oberliga. Um diese zu füllen, hilft auch der frühere DEB-Kapitän Michael Wolf. Er stellt seltene Trikots für eine Auktion zur Verfügung, die am Freitag endet und deren Erlös dem EVF zugute kommt.

Trotz der schwierigen Situation hat der EV Füssen unter der Leitung des neuen Coaches Juhani Matikainen in dieser Woche die ersten Trainingseinheiten auf dem Eis absolviert. Am Freitag findet ab 18 Uhr in der Füssener Eisstadion-Gaststätte ein Grillabend statt, bei dem weitere Spenden gesammelt werden.

Weitere Informationen – auch zu einem Spendenkonto – unter www.evfuessen.de

