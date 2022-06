Ex-FCM-Trainer Fabian Adelmann hat einen neuen Job

Nach seinem Rücktritt beim FCM tritt Fabian Adelmann eine neue Trainerstelle an. Der 30-Jährige ist künftig für Energie Cottbus tätig.

12.06.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Fabian Adelmann hat einen neuen Job gefunden. Der ehemalige Trainer des Regionalliga-Absteigers FC Memmingen ist künftig im Osten der Bundesrepublik tätig: Adelmann leitet ab der kommenden Saison das Nachwuchsleistungszentrum des ehemaligen Fußball-Bundesligisten FC Energie Cottbus und trainiert gleichzeitig die U19-Mannschaft der Brandenburger.

Neues Aufgabengebiet für Fabian Adelmann

Der 30-jährige Adelmann hatte im Januar diesen Jahres den Trainerposten beim FC Memmingen übernommen, schaffte es aber in den fünf Monaten seiner Tätigkeit beim FCM nicht, mit der Mannschaft aus der Abstiegszone zu entkommen. Zwei Spieltage vor Schluss bot Adelmann seinen Rücktritt an – der FCM akzeptierte. Vor seinem Engagement in Memmingen war A-Lizenz-Inhaber Adelmann beim 1. FC Nürnberg tätig, unter anderem als Trainer der U19 und kurze Zeit als Co-Trainer von Michael Köllner in der Bundesliga-Saison 2018/2019. Im August 2021 übernahm er den Bayernligisten ATSV Erlangen, ehe es ihn nur wenige Monate später ins Allgäu zog.

Energie Cottbus spielt inzwischen in der Regionalliga

Der langjährige Bundes- und Zweitligist Energie Cottbus ist inzwischen in der Regionalliga Nordost gelandet. Mit der Verpflichtung Adelmanns reagiert Energie auf die Abgänge von zwei Nachwuchstrainern. Die U19-Junioren der Cottbusser – Adelmanns künftiges Team – überraschten in der abgelaufenen Saison der A-Jugend-Bundesliga Nord/Nordost, als sie den zweiten Platz hinter dem Nachwuchs von Hertha BSC belegten.

Lesen Sie auch: Trainer-Verschleiß kratzt am FCM-Image - ein Kommentar