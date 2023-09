Exklusive Einblicke - So sieht der "e-con Arena Park" des FC Memmingen von innen aus

Gäste sind angetan vom neuen Funktionsgebäude des FC Memmingen. Vor dem Tag der offenen Tür am nächsten Wochenende schauen wir hinter die Kulissen.

15.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Armin Buchmann, der Vorsitzende des FC Memmingen, ist in seinem Element. Drei Stunden, bevor sein Verein in der Regionalliga auf den FV Illertissen trifft und – nebenbei erwähnt – 1:4 verliert, schlüpft der 58-Jährige in die Rolle des liebenswerten Grußonkels. Als Hausherr des „e-con ArenaParks“, dem neuen Funktionsgebäude im Memminger Stadion, schüttelt Buchmann viele Hände, klopft mit einem „Hallo, wie geht’s? Passt alles?“ auf Tische und Schultern und ist sichtlich stolz, „was da in den letzten 19 Monaten aus dem Boden gestampft wurde.“

