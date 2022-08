FC Memmingen fliegt aus dem Pokal - freut sich aber über Punkte in der Liga

Der FC Memmingen verabschiedet sich nach dem 1:3 gegen Rain aus dem Toto-Pokal. Gute Nachrichten für den Fußball-Bayernligisten gibt es dafür vom Sportgericht.

17.08.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Fußball-Bayernligist FC Memmingen ist in der 2. Hauptrunde des BFV-Toto-Pokals ausgeschieden. Bei der 1:3 (0:2) Heimniederlage vor 416 Zuschauern gegen den TSV Rain wäre aber mehr drin gewesen. Ein großer Torwartpatzer und ein vergebener Foulelfmeter verhinderten eine Überraschung gegen den klassenhöheren Gegner. FCM-Trainer Stephan Baierl hätte sich an seinem 46. Geburtstag ein Erfolgserlebnis gewünscht: „Die Jungs haben Gas gegeben und gut Fußball gespielt. Aber wir haben halt spielentscheidende Fehler gemacht“.

FCM-Stürmer Oktay Leyla vergibt Foulelfmeter

Der 0:1-Rückstand (19. Minute, Lukas Gerlspeck) wäre noch aufzuholen gewesen, wenn Torhüter Lino Volkmer sich beim 0:2 nicht von Kevin Gutia hätte den Ball abluchsen lassen (43.) und Oktay Leyla einen Foulelfmeter zum möglichen 1:2 nicht so schwach geschossen hätte, sodass TSV-Keeper Eutinger locker parieren konnte (50.). Postwendend war es mit dem 0:3 durch Gutia eigentlich gelaufen (53.), auch wenn Memmingen nicht aufsteckte. Mehr als der 1:3 Anschluss durch Leonard Zeqiri sprang aber nicht heraus (55.).

1:3 gegen Rain: FCM scheidet aus Toto-Pokal aus

Baierl hatte wie sein Rainer Kollege Martin Weng überwiegend Spieler aufgeboten, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten. Einige nutzten die Chance, sich zu empfehlen, andere nicht. Das galt für beide Seiten. „Aus so einem Spiel nimmst Du als Trainer Erkenntnisse mit, in die eine oder andere Richtung“, sagte Weng. „Wenn man Schlüsselmomente nicht für sich entscheidet, verliert man so ein Spiel“, sagt Baierl, der hofft, dass „der große Aufwand, den wir betreiben, um Tore zu erzielen“ in den nächsten Liga-Spielen wieder erfolgreicher umgesetzt wird.

Rain freute sich letztlich über den Achtelfinal-Einzug und einen 650-Euro-Siegerscheck von Lotto Bayern. Die einzige Pokalüberraschung in der 2. Runde gelang dem SV Schalding-Heinig mit 4:1 gegen den Regionalligisten SV Heimstetten. In Schalding war der FCM zuletzt mit 1:5 in der Bayernliga unter die Räder gekommen.

Fußball-Bayernliga: FCM bekommt Punkte am Grünen Tisch

Am Tag nach der Pokalniederlage gab es dafür gute Nachrichten für den FCM: Der Bayernligist erhält die Punkte des vor einer Woche mit 0:1 verlorenen Heimspiels gegen den TSV 1860 München II. Laut Sportgerichtsurteil wird die Begegnung wird mit 2:0 für den FCM gewertet. Die Sechziger hatten unerlaubterweise Alexander Freitag eingesetzt. Der Stiefsohn von Profitrainer Michael Köllner war tags zuvor beim Drittliga-Spiel von 1860 gegen Meppen eingewechselt worden, normalerweise hätten 48 Stunden zwischen den beiden Einsätzen des Ü23-Akteurs liegen müssen.

