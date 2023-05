FC Memmingen hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf TSV Kottern

Überraschungen im Saisonendspurt. Warum in Kottern die Emotionen schon vor dem Spiel hochkochten und Sonthofen in der Landesliga den Sekt kühlstellt.

13.05.2023 | Stand: 00:01 Uhr

In der Fußball-Bayernliga scheint im Kampf um den zweiten Tabellenplatz eine Vorentscheidung gefallen. Der FC Memmingen hat am Freitagabend den Vorsprung auf Verfolger TSV Kottern auf fünf Zähler ausgebaut. Gegen das Tabellenschlusslicht VfB Hallbergmoos gelang dem FCM durch einen Treffer von Micha Bareis in der 74. Minute ein schmeichelhafter 1:0 (0:0)-Heimsieg. Davor tat sich das Team von Trainer Stephan Baierl lange sehr schwer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.