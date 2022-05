Letztes Saisonspiel beim FC Augsburg II: Schafft es der FC Memmingen in die Relegation?

Relegation oder Abstieg: Für den FC Memmingen steht im letzten Saisonspiel beim FC Augsburg II viel auf dem Spiel. Der entscheidende Tag im Überblick.

21.05.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ob’s für den FC Memmingen (FCM) am Samstagnachmittag in der Augsburger Rosenau rote Rosen regnen wird, wird sich zeigen. Seit 2010 spielen die Maustädter ununterbrochen in der Regionalliga. Um dem erstmaligen Abstieg aus der vierthöchsten Klasse zu entgehen, kann der FCM am Samstag ab 14 Uhr im Augsburger Rosenaustadion einiges tun: Wenn der Tabellensiebzehnte beim FC Augsburg II (Elfter) gewinnt, erreicht er auf jeden Fall einen der beiden Relegationsplätze.

Vor dem Spiel beim FC Augsburg II

Der FCM steht nach dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg II vor dem entscheidenden Spiel in Augsburg mit 38 Punkten und einem Torverhältnis von minus 26 auf dem 17. Tabellenplatz, einem von zwei Relegationsrängen. Einen davon hat seit dem vergangenen Wochenende der SC Eltersdorf sicher. Die SpVgg Greuther Fürth II rangiert vor dem letzten Spieltag mit 37 Punkten und einem Torverhältnis von minus 22 auf dem 18. Platz, dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Der FC Memmingen qualifiziert sich bei einem eigenen Sieg auf jeden Fall für die Relegationsrunde – egal, wie Fürth II spielt. Bei einer FCM-Niederlage reicht Fürth wegen des besseren Torverhältnisses ein Unentschieden gegen den bereits feststehenden Absteiger SV Schalding-Heining. Bei einem Memminger Unentschieden ist Fürth mit einem eigenen Sieg ebenfalls in der Relegation, der FCM nicht. Auf Schützenhilfe aus Schalding-Heining setzt Memmingens Interimstrainer Thomas Reinhardt nicht.

Lesen Sie auch