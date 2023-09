FC Memmingen stellt Trainer Stephan Baierl frei

Der FC Memmingen hat Aufstiegs-Trainer Stephan Baierl freigestellt. Schon am Freitag gegen Ansbach sitzen zwei Neue auf der Bank.

18.09.2023 | Stand: 20:42 Uhr

Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat am Montagabend seinen Trainer Stephan Baierl freigestellt. Die Entscheidung über eine Veränderung auf dem Trainerposten haben Präsidium und sportliche Leitung des Fußball-Clubs nach verschiedenen internen Gesprächen und auch mit Baierl einstimmig getroffen, teilt der FC Memmingen mit.

Nach zehn Spieltagen steht der FC Memmingen aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Zuletzt gab es fünf Niederlagen in Folge.

FC Memmingen stellt Trainer frei

"Wir hoffen mit diesem Schritt einen notwendigen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt setzen zu können", so FCM-Präsident Armin Buchmann in einer Mitteilung Die Entscheidung sei Baierl am Montagabend vor dem Training mitgeteilt worden. Anschließend wurde die Mannschaft informiert. Das Team übernehmen laut FCM hauptverantwortlich der bisherige Co-Trainer Bernd Maier und Candy Decker.

Am kommenden Freitag um 19 Uhr empfängt der FC Memmingen im Regionalliga-Heimspiel die SpVgg Ansbach. (pm)