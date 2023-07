So gehen die Fußball-Teams in den höheren Amateur-Ligen in die neue Spielzeit

FC Memmingen, TSV Kottern, 1. FC Sonthofen und die vier Landesligisten aus der Region starten am Wochenende. Die große Saisonvorschau der Allgäuer Top-Klubs.

Von Allgäuer Zeitung

20.07.2023 | Stand: 17:57 Uhr

„Aufstieg 2023 – wir sind zurück!“ Im Testspiel gegen 1860 München hatten sich die Spieler des FC Memmingen beim Aufwärmen T-Shirts mit diesem Schriftzug übergestreift. Die selbst ernannte (Fußball-) „Macht im Allgäu“ meldet sich nun also in der Regionalliga Bayern nach einem Jahr Abwesenheit zurück. Der „Betriebsunfall“ mit dem Abstieg aus der vierthöchsten Spielklasse wurde postwendend behoben und über die Relegation als Bayernliga-Zweiter der Wiederaufstieg geschafft. Am Freitag (18.30 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel beim Vizemeister Würzburger FV los. Das weitere Auftaktprogramm hat es ebenfalls in sich. Im ersten Heimspiel kommt der Vorjahresdritte 1. FC Nürnberg (28. Juli) und dann geht es zum Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

