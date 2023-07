Wie vor 80 Jahren: FC Memmingen und Sechziger treffen wieder aufeinander

Es ist ein Aufeinandertreffen alter Freunde: Am Sonntag steigt das verschobene "Solidaritätsspiel" des FC Memmingen und TSV 1860 München. Der Andrang ist groß.

07.07.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Etliche Vergleiche haben der FC Memmingen und der TSV 1860 München in ihrer langen Historie schon hinter sich. Nicht immer waren es Freundschaftsspiele, auch um Punkte mussten die Sechziger einige Jahre im Allgäu ran. Am Sonntag, 9. Juli, gibt es um 15 Uhr eine Neuauflage, wenn die „Löwen“ zum „Solidaritätsspiel“ in der Arena an der Bodenseestraße kommen.

