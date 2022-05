Abstiegskrimi: FC Memmingen führt. Gelingt doch noch die Relegation?

Gegen den 1. FC Nürnberg II heißt die Devise für den FCM: Bloß nicht verlieren. Seit 14 Uhr wird gezittert und gekämpft. Unsere Reporter halten Sie auf dem Laufenden.

14.05.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Abstiegskampf pur. In der Memminger Arena kämpft heute der ranghöchste Allgäuer Fußball-Klub um den Verbleib in der Regionalliga. Zwei Spieltage vor dem Saisonende sollte der FC Memmingen gegen den 1. FC Nürnberg II unbedingt punkten, um sich die Chance auf einen Relegationsplatz zu erhalten. Nach dem freiwilligen Rücktritt von Trainer Fabian Adelmann am Dienstag steht nun interimsmäßig der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt an der Seitenlinie. Auch Reinhardt, der schon nach der Trennung von Esad Kahric vor der Winterpause übernommen hatte, hat etwas zu verlieren. Er hat als Interimstrainer des FCM noch eine weiße Weste...

Updates:

15.14 Uhr: Blick nach Heimstetten. Dort hat der SC Eltersdorf zum 1:1 ausgeglichen. In der Live-Tabelle zieht Eltersdorf wieder am FCM vorbei. Eine Entscheidung über Abstieg oder Relegation fiele bei diesen Spielständen erst am letzten Spieltag am nächsten Samstag.

15.13 Uhr: In der 55. Minute der erste Wechsel. Tor-Vorbereiter Matthias Moser muss raus, für ihn kommt Pascal Maier.

15.08 Uhr: Nochmal zur Erinnerung: der FCM kann heute die Relegation schon unter Dach und Fach bringen. Dazu ist aber ein Sieg und eine gleichzeitige Niederlage des SC Eltersdorf notwendig.

15.06 Uhr: FCM-Trainer Thomas Reinhardt schickt die komplette FCM-Bank zum Aufwärmen.

15.03 Uhr: Weiter geht's. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten.

14.49 Uhr: HALBZEIT. Das Memminger Publikum applaudiert. Der FCM geht mit einer 1:0-Führung in die Pause. Auch wenn die Gäste die Mehrzahl an Chancen hat, liegen die Memminger vorn. Und Heimstetten leistet Schützenhilfe, führt immer noch 1:0 gegen Eltersdorf.

14.41 Uhr: Ui, ui, ui, das war knapp. Nach einem Handspiel an der Strafraumgrenze schießt der Nürnberger Tim Latteier an der Mauer vorbei in die rechte untere Ecke. Doch FCM-Torhüter Gruber taucht ab und kann den platzierten Schuss gerade noch abwehren. Es bleibt bei der Memminger Führung.

14.32 Uhr: Und die nächste gute Nachricht kommt aus Heimstetten: der SVH führt gegen den Memminger Mitabstiegskonkurrenten SC Eltersdorf mit 1:0. In der Live-Tabelle klettert der FCM bei diesen Zwischenergebnissen sogar von Rang 18 auf 16.

Torschütze für FC Memmingen ist Stroh-Engel

14.28 Uhr: TOOORR für den FC Memmingen: In der 24. Minute bringt Dominik Stroh-Engel die Allgäuer überraschend mit 1:0 in Führung. Matthias Moser hatte von der rechten Seite zentimetergenau geflankt. Der Routinier hatte keine

14.24 Uhr: 20 Minuten sind gespielt. Richtig zwingende Aktionen konnte sich der FC Memmingen noch nicht erarbeiten. Mehrfach schlugen die FCM-Verteidiger den Ball nur blind nach vorn. Spielerisch ist da noch Luft nach oben.

14.16 Uhr: Die "Clubberer" sind irgendwie aktiver und ballsicherer. Klare Vorteile für die Gäste im Mittelfeld. Und die nächste Großchance. David Siebert tanzt sie FCM-Verteidiger aus, verzieht aus elf Metern aber zu sehr und schießt links am Tor vorbei.

Die ersten Chancen haben die Gäste aus Nürnberg

14.11 Uhr: Erste Großchance für die Gäste aus Nürnberg. Leonardo Vonic kommt am langen Pfosten frei zum Kopfball und zwingt FCM-Torhüter Martin Gruber zu seiner ersten Glanztat.

14.04 Uhr: Los geht's. Schiedsrichter Johannes Hamper hat die Partie angepfiffen.

14.03 Uhr: FCM-Torhüter Martin Gruber wird vor dem Anpfiff als Spieler des Monats ausgezeichnet.