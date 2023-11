"Finale ist möglich": FCA-Talent Noahkai Banks über die Titel-Chancen der deutschen U17

Nach der U17-WM konzentriert sich Noahkai Banks wieder auf den FC Augsburg. Mit dem Aus gegen das DFB-Team hadert der Dietmannsrieder aber immer noch.

27.11.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Immerhin eine kurze Verschnaufpause durfte sich Noahkai Banks gönnen. Der 16-Jährige aus Dietmannsried war erst am vergangenen Donnerstag von der U17-Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien zurückgekehrt, wo er mit der US-Auswahl das Achtelfinale erreicht hatte. Nur einen Tag nach seiner Ankunft stand das Nachwuchstalent schon wieder beim FC Augsburg auf dem Trainingsplatz. Zum Einsatz bei der 1:2–Niederlage gegen den FC Ingolstadt in der A-Jugend-Bundesliga kam Banks aber nicht.

Trotz des nahtlosen Übergangs in den Fußball-Alltag hatte Banks auch Zeit, um die Erlebnisse bei der U17-WM aufzuarbeiten. Der Allgäuer hadert nach wie vor mit der Sperre aus der Gruppenphase, die seinen Einsatz bei der 2:3-Niederlage im Achtelfinale gegen das deutsche U17-Team verhinderte. „Ich war sehr enttäuscht, vor allem weil Gelbe Karte im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich unberechtigt war. Das hat sogar der Schiedsrichter nach der Partie gesagt“, erzählt Banks.

Noahkai Banks: "Waren gegen Deutschland deutlich besser"

Gegen Deutschland kamen die US-Boys zwei Mal nach einem Rückstand zurück, ehe der eingewechselte Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV) in der 87. Minute für die Entscheidung sorgte. „Meiner Meinung nach waren wir sogar deutlich besser und hätten weiterkommen müssen.

Dennoch bin ich stolz auf das Team, eben weil wir trotz einiger Ausfälle immerhin dem amtierenden Europameister überlegen waren“, sagt Banks, der als gebürtiger Amerikaner in diesem Jahr erstmals für die Auswahl der USA nominiert wurde. Einen ganzen Monat war der Innenverteidiger mit der Nachwuchsnationalmannschaft unterwegs. „Es war insgesamt schon sehr anstrengend. Wir haben viel trainiert, sind viel gereist. Aber es war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde“, sagt Banks.

So schätzt das Allgäuer Talent die Chancen der deutschen U17 ein

Als der 16-Jährige schon wieder im FCA-Nachwuchszentrum seine Runden drehte, sicherte sich die U17 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durch den 1:0-Sieg gegen Spanien den Einzug in das Halbfinale. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Christian Wück am Dienstagvormittag (9.30 Uhr mitteleuropäische Zeit) auf Argentinien, das sich klar mit 3:0 gegen Brasilien durchsetzte.

Aus den Spielen in der A-Jugend-Bundesliga kennt Banks einige der DFB-Talente gut. „Sie können das Finale erreichen, das traue ich der Mannschaft zu. Aber mit Argentinien treffen sie auf einen brutal starken Gegner, der ihnen alles abverlangen wird“, sagt Banks, der neben seinem Teamkollegen Kerim Yaman (ebenfalls aus Dietmannsried) zu den Stammkräften in der U19 der Fuggerstädter zählt.

Noahkai Banks feiert am 1. Dezember seinen 17. Geburtstag

Zwei Spiele stehen für die beiden Allgäuer und den FC Augsburg in diesem Kalenderjahr noch an. Am Samstag – einen Tag nach Banks’ 17. Geburtstag – geht es zum 1. FC Nürnberg, am 10. Dezember gastiert der FCA-Nachwuchs zum Rückrunden-Auftakt und Jahresfinale beim 1. FC Kaiserslautern. Das Finale beim U17-Turnier in Indonesien steigt ebenfalls am kommenden Samstag. Im zweiten Halbfinale trifft Frankreich auf Mali.