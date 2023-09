Formel-E-Legende Lucas di Grassi kehrt zu Abt zurück

Der erfolgreichste Formel-E-Fahrer kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Der Brasilianer Lucas di Grassi steigt kommende Saison wieder für Abt ins Rennauto.

29.09.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Ab der neuen Formel-E-Saison, die am 13. Januar in Mexiko beginnt, startet Lucas di Grassi wieder für Abt Sportsline – das Team, mit dem er seine größten Triumphe und emotionalsten Momente erlebt hat.

Gemeinsam mit dem Schweizer Nico Müller bildet der Brasilianer die neue Fahrerpaarung der Kemptener im vergangenen Jahr formierten Team Abt Cupra. „Es fühlt sich großartig an, wieder zurück zu sein. Mit diesem Team habe ich nicht nur zwei Titel gewonnen, sondern verbinde auch unendlich viele Erinnerungen mit all den Menschen, die dort mit so viel Leidenschaft arbeiten“, wird di Grassi in einer Abt-Pressemitteilung zitiert. Und Teamchef Thomas Biermaier ergänzt: „Für uns zählen Erfahrung, technisches Know-how und volle Leidenschaft – mit Lucas haben wir dafür den perfekten Mann für die Zukunft an Bord.“

Lucas di Grassi fuhr bereits sieben Jahre für Abt in der Formel E

Di Grassis Formel-E-Vita lässt kaum Fragen offen: Er hat die meisten Pokale aller Formel-E-Piloten (40), die meisten Siege (13) und die meisten schnellsten Runden (12) geholt. Er ist einer von nur zwei Piloten, die in jeder Saison mindestens einmal auf dem Podium standen. Er gewann in der dritten Saison (2016/2017) die Fahrermeisterschaft und ein Jahr später die Teammeisterschaft. Nach sieben Jahren im Abt-Team startete er in den vergangenen beiden Saisons erst für Venturi Racing und in diesem Jahr für Mahindra Racing, dessen Antriebsstrang Abt als Kundenteam bezieht.

Bei den offiziellen Testfahrten der Formel-E-Weltmeisterschaft in Valencia tritt Lucas di Grassi an der Seite von Nico Müller das erste Mal für sein neues altes Team an. Alle Piloten der Elektrorennserie treffen sich vom 23. bis 27. Oktober in Spanien zur Vorbereitung auf die Saison.

