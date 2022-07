Warum die Allgäuer Profi-Spielerin Verena Wieder von der deutschen Mannschaft fasziniert ist

Profi-Fußballerin Verena Wieder aus Thalhofen ist beeindruckt von den ersten Spielen der deutschen Mannschaft. Welche Partie sie besonders begeistert hat.

16.07.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Die beiden Auftritte der deutschen Fußball-Frauennationalmannschaft bei der Europameisterschaft in England haben auch bei Verena Wieder Eindruck hinterlassen.

Am 2:0-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien fand die Offensivspielerin von Bayer 04 Leverkusen eine Sache besonders beeindruckend: „Spanien hatte mehr vom Spiel, aber Deutschland war souverän und abgezockt. Aber auch die Abwehr stand sicher – und das gegen eine Mannschaft, in der die vielleicht technisch besten Spielerinnen der Welt spielen“, sagt Wieder, die momentan am Comeback nach ihrem zweiten Kreuzbandriss arbeitet.

Verena Wieder verfolgt fast jedes Spiel live

„Faszinierend“ fand die 22-Jährige, die bisher fast jedes Spiel live verfolgt hat, auch den Auftritt der Engländerinnen beim 8:0-Sieg gegen Norwegen. „Sie haben nicht aufgehört, hatten richtig Spiellaune“, sagt Wieder, die in Thalhofen aufgewachsen ist. „Aber das beste Spiel war meiner Meinung nach das 1:1 zwischen Schweden und Holland. Das Niveau war sehr hoch, die top-Spielerinnen haben sich nichts geschenkt. Mit dem Remis können beide gut leben – ich rechne damit, dass sie zusammen ins Viertelfinale einziehen.“

Lese Sie dazu auch: Verena Wieder über die Frauen-EM: Diese Spielerin kann die große Überraschung werden

Verena Wieder steht bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, laboriert zurzeit allerdings an einer Kreuzbandverletzung. Bild: imago/Tatjana Herzberg

Lesen Sie auch

Verena Wieder über die Frauen-EM: Diese Spielerin kann die große Überraschung werden Fußball-EM der Frauen

Diesen Platz hat das deutsche Team als Gruppenerster bereits gebucht und geht so dem Duell mit Gastgeber England aus dem Weg. Im letzten Gruppenspiel am Samstag (21 Uhr, live im ZDF) trifft die DFB-Elf auf Finnland.

Freundin Sydney Lohmann ist bei der EM dabei

Wieder hatte in den vergangenen Tagen Kontakt zu Sydney Lohmann, mit der sie seit Jahren befreundet ist. „Sydney hatte muskuläre Probleme und hat vorsichtshalber gegen Spanien pausiert“, erzählt Wieder. Bitter sei der Ausfall von Stürmerin Lea Schüller (positiver Corona-Test). „Für Lea ist das brutal. Aber das Team hat gezeigt, dass es auch solche Rückschläge bewältigen kann“, sagt Wieder.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.