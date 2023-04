Die neue Frauen-Power im Kemptener Sport

Präsidentin Hilde John hat im Verband der Kemptener Sportvereine mit Marlen Mazur eine neue Vizepräsidentin. Auch das Sportamt ist künftig in weiblicher Hand.

26.04.2023 | Stand: 23:13 Uhr

Natürlich gab es Sprüche. Dass die Frauenquote jetzt um 100 Prozent erhöht wurde im Stadtverband – und dass der langjährige Männerclub jetzt endgültig aufgemischt werde. Wie gesagt: Sprüche... Fakt ist aber: Im Kemptener Sport gibt es künftig jede Menge Frauen-Power. Marlen Mazur, die hauptberuflich in der Geschäftsstelle des TSV Kottern arbeitet, wurde bei der Jahresversammlung des Stadtverbands der Kemptener Sportvereine zur neuen Vizepräsidentin gewählt, nachdem Jürgen Kugler nach 34 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für den Verband aus persönlichen Gründen auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte. Hilde John (67), die das Amt der Präsidentin seit 2017 innehat, suchte sich mit Mazur eine weibliche Stellvertreterin, die in den vergangenen Jahren viel Erfahrung im Kemptener Sport gesammelt hatte und bei ihrem Heimspiel im Kotterner Vereinsheim am Dienstagabend auch einstimmig gewählt wurde. Eine weitere Personalie gab Oberbürgermeister Thomas Kiechle bekannt: Ab 2. Mai wird Eva Hottenroth im Sportamt der Stadt arbeiten und nach einer gemeinsamen Einarbeitungszeit mit Amtsinhaber Klaus Schwaninger ab Herbst die Leitung übernehmen.

