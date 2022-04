Matchball in der neuen Heimat: VfB Friedrichshafen will in Neu-Ulm alles klar machen

Der VfB Friedrichshafen kann mit einem Sieg gegen Berlin den deutschen Meistertitel gewinnen. Dabei lief es nach dem Umzug nach Neu-Ulm zunächst gar nicht gut.

„Was auch immer ihr heute Abend tut, lächelt dabei. Sogar Michael Jordan hat mal ein Spiel verloren.“ Diesen Satz schickte Mark Lebedew, Trainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen, am Samstagabend in die Whatsapp-Gruppe seiner Spieler, direkt nach der 0:3-Niederlage im dritten Spiel der Final-Serie gegen die Berlin Recycling Volleys. Die Botschaft war klar: Berlin hat nicht die Serie gedreht. Lebedew sagt: „Sie haben einfach ein Spiel gewonnen, weil sie an diesem Abend ein kleines bisschen besser waren. Wir führen in der Serie immer noch 2:1.“ Am Mittwoch (20 Uhr) hat sein Team in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wieder die Chance auf die Meisterschaft.

