Für die Szemensky-Brüder läuft alles nach Plan

Tim Sezemsky steht mit Ravensburg im Finale der DEL2, dadurch bleibt Simon Sezemsky mit Augsburg in der DEL. Auf die Füssener wartet nun ein Grillabend.

13.04.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Eishockey-Profi Simon Sezemsky wird auch in der Spielzeit 2023/24 in der DEL auflaufen. Das ist seit dem Wochenende klar. Der gebürtige Füssener, jüngst für die Löwen Frankfurt unterwegs, hatte sich kürzlich erneut den Augsburger Panthern angeschlossen, für die er schon zwischen 2017 und 2021 im Einsatz war. Er unterschrieb für die kommende Saison einen ligaunabhängigen Vertrag – inzwischen steht der Verbleib Augsburgs in der höchsten deutschen Eishockey-Liga fest.

