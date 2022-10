Tomas Schmidt erwartet mit dem ESVK seinen Ex-Klub Bad Nauheim – und will seine früheren Kumpels ärgern. Am Sonntag geht es zum Aufsteiger Regensburg.

Gute Freunde darf man auch mal ärgern. Gute Freunde sind Verteidiger Tomas Schmidt vom Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren und sein Ex-Teamkollege Felix Bick, Torwart bei den Roten Teufeln aus Bad Nauheim. Die Kurstädter kommen mit jüngst vier DEL 2-Erfolgen in Serie am Freitag (19.30 Uhr) in die nun Energie Schwaben Arena umbenannte Kaufbeurer Halle.

