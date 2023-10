Fußball aktuell: Der FC Memmingen verliert gegen Bamberg

In der Fußball-Regionalliga unterliegt der FC Memmingen am Freitagabend dem FC Eintracht Bamberg 2:3. Das Aufbäumen der Memminger kommt zu spät.

13.10.2023 | Stand: 21:00 Uhr

Der zuletzt erfolgreiche FC Memmingen hat am Freitagabend gegen den bisherigen Vorletzten, den FC Eintracht Bamberg, im Abstiegskampf einen herben Rückschlag erlitten. Vor 739 Zuschauern verlor der Tabellensechzehnte zuhause 2:3 (1:2). Bereits am Dienstag geht’s für den FCM weiter, und zwar beim SV Wacker Burghausen. Anschließend warten die Spitzenteams Türkgücü München und Würzburger Kickers auf die Maustädter.

Der einzige echte Höhepunkt des Spiels gegen Bamberg in der ersten Viertelstunde spielte sich bereits nach gut einer Minute ab: Ein Fernschuss des Memminger Spielers Ardian Morina krachte an die Querlatte des Bamberger Tors und prallte von dort ins Feld zurück.

Pascal Maier trifft in der 18. Minute zum 1:0 für Memmingen

In der 18. Minute hatte Memmingens Pascal Maier in der Jahrmarktwoche dann ein Zuckerle für die Zuschauer parat: Mit einer energischen Einzelleistung ließ er mehrere Bamberger aussteigen und netzte zur 1:0-Führung ein.

Doch die Memminger Freude währte nicht lange: In der 23. Minute setzte sich der Bamberger Luca Ljevsic im Memminger Strafraum durch, zog mit links ab – und traf zum 1:1-Ausgleich. Doch es kam noch schlimmer für die Gastgeber: In der 44. Minute rammte Patrick Görtler nach einer präzisen Flanke den Ball mit seinem Kopf platziert ins Memminger Tor und brachte sein Team 2:1 in Führung. Da war es gut, dass Schiedsrichter Tobias Schultes kurz darauf zur Halbzeitpause pfiff – um den Memminger Coaches Bernd Maier und Candy Decker die Gelegenheit zu geben, Ordnung ins Spiel zu bringen.

Micha Bareis vom FCM sieht nach zwei Minuten gleich Gelb

Doch es wurde nicht besser. Ganz im Gegenteil. In die zweiten 45 Minuten ging der FCM mit Micha Bareis, der für Lukas Gerlspeck gekommen war. Nach zwei Minuten sah Bareis gleich Gelb – wegen einer angeblichen Schwalbe im Sechzehner. Weitere Wechsel auf beiden Seiten sollten folgen. Wie so oft bei einem derartigen Spielstand wurde es auch nun wieder hektisch und laut an der Memminger Bodenseestraße – auf dem Feld und auf den Rängen. Der FCM versuchte es jetzt mehrfach mit hohen Bällen in den Bamberger Strafraum – jedoch mit überschaubarem Erfolg. Denn die Vorlagen fanden nicht zum Turm im Sturmzentrum, zu "Dodo" Stroh-Engel. Wesentlich besser lief's für die Gäste, die in der 76. Minute durch Tobias Linz sogar auf 3:1 erhöhten. Unmittelbar danach kam Noah Müller für Stroh-Engel. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war, traf "Jacky" Gräser in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch per Kopfball zum 2:3. Die Memminger gaben in der dramatischen Schlussphase nun alles. Doch das Aufbäumen kam zu spät.

Im Lauf der Woche hatte der FCM mit einer Krankheitswelle zu kämpfen

Mehrere Memminger Spieler waren im Lauf der Woche krank, sodass noch am Donnerstagnachmittag geklärt werden musste, ob die Hausherren überhaupt in der Lage sein würden, am Freitagabend eine spielfähige Mannschaft aufs Feld schicken zu können. Und das waren sie. Im Vergleich zur Aufstellung beim 3:2-Heimsieg gegen Buchbach sahen die Zuschauer eine FCM-Mannschaft, die auf vier Positionen verändert war. Nicht in der Startelf standen aus unterschiedlichen Gründen Matthias Moser, Manuel Konrad, Fabian Lutz und Micha Bareis. Auf der Verletztenliste braucht es laut FCM-Trainer Maier noch Geduld, bis Bojan Tanev und David Remiger zurückkehren. Die Knieprobleme beim ebenfalls fehlenden Spielmacher Nikola Trkulja müssten zumindest nicht operativ behoben werden, teilte der Coach vor der Partie mit.

Vor dem Bamberg-Spiel hatte der FCM drei von vier Spielen gewonnen

Der FCM hatte vor der Begegnung mit Bamberg drei der jüngsten vier Spiele gewonnen. Das heißt: Nach der Trennung von Stephan Baierl holten die Memminger mit ihrem neuen Trainer Bernd Maier neun von zwölf möglichen Punkten und verloren nur unglücklich 1:2 in Aschaffenburg.