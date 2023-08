Kapitän Manuel Konrad rettet dem FCM einen Punkt gegen Schweinfurt

Beim 1:1 gegen den 1. FC Schweinfurt sorgt Kapitän Manuel Konrad per Kopf für den späten Ausgleich. Zuvor stand ein anderer FCM-Spieler im Fokus.

25.08.2023 | Stand: 22:40 Uhr

Der FC Memmingen kam im Regionalliga-Heimspiel gegen den den 1. FC Schweinfurt zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Damit warten die Memminger weiter auf den zweiten Saisonsieg.

Erste Überraschung des Abends in der Memminger Arena: Cheftrainer Stephan Baierl stand nicht an der Seitenlinie, er wurde von Co-Trainer Bernd Maier vertreten. Laut offiziellem Statement des FCM fehlte Baierl "aus privaten Gründen". So sah Baierl nicht, wie die Gäste aus Schweinfurt nach zehnminütigem Beschnuppern die ersten Chancen verzeichneten.

Noah Müller hat die erste gute Chance für den FCM

Danach fand der FCM aber besser ins Spiel - und wäre nach einem Kopfball von Youngster Noah Müller (13. Minute) fast in Führung gegangen. Kurz darauf ließ Gäste-Keeper Lukas Wenzel den Ball fallen, Lukas Gerlspeck war aber zu überrascht und zielte am Tor vorbei.

Ballverlust von Pascal Maier kurz vor dem ersten Gegentor

In diese Druckphase fiel ein weiterer FCM-Angriff, der allerdings mit einem Ballverlust von Pascal Maier endete. Den direkten Gegenzug spielte Schweinfurt zielstrebig zu Ende, sodass Dominik N'gatie frei vor FCM-Keeper Dominik Dewein stand, diesen umkurvte und zum 1:0 einschob (19.).

Dominik Dewein verhindert das zweite Gegentor

Auffälligster FCM-Akteur blieb Müller, dem aber auch das Pech treu blieb. Sein Abschluss aus 20 Metern landete an der Querlatte (28.). Hinten blieb der FC Memmingen dagegen offen. Gäste-Stürmer Taha Aksu tanzte sich durch zwei Memminger Spieler, Dewein verhinderte das 0:2 (32.) mit einem starken Reflex. Kurz vor der Pause kam erneut Aksu zu leicht an Lukas Bettrich vorbei, sein Schuss landete am Außennetz.

FC Memmingen hat im zweiten Durchgang mehr Chancen

In der Anfangsphase des zweiten Durchgang bekam der FCM mehr Zugriff - und auch Chancen. Tiziano Mulas scheiterte mit einem Flachschuss, ein weiterer Versuch von Nikola Trkulja wurde abgeblockt.

Mit der Einwechslung des erfahrenen Adam Jabiri versuchte Schweinfurt, wieder mehr Kontrolle zu erlangen. Aber der FCM blieb am Drücker und hatte nach einem Eckball durch Gerlspeck die nächste Gelegenheit.

Regionalliga-Spieltag in Memmingen: FCM vergibt Chancen - und hat Glück

Glück hatten die Gastgeber dann allerdings, als ein Rückpass von Manuel Konrad zu Dewein fast fatale Folgen gehabt hätte. Kurz darauf knallte der Ball ans Gebälk - Jabiri wäre fast per direktem Freistoß erfolgreich gewesen (78.).

Das Tor fiel dann aber vor der Glasfront des Econ-Arena-Parks: Nach einer Ecke des eingewechselten Janis Peter stieg FCM-Kapitän Manuel Konrad am höchsten und köpfte zum Ausgleich ein (83.). Dann war wieder Zittern angesagt: Erneut stand Jabiri zum Freistoß parat, diesmal verhinderte Dewein den Einschlag.

Heftige Diskussionen um Handspiel außerhalb des Strafraums

Sein Gegenüber Lukas Wenzel stand im Mittelpunkt des letzten Aufregers. Einen langen Ball fing er nach Meinung vieler Fans mit den Händen vor dem Strafraum ab - der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus.

Fußball-Regionalliga, 6. Spieltag:

So haben sie gespielt

FC Memmingen - FC Schweinfurt 1:1 (0:1)

FC Memmingen Dewein - Gräser (79. Peter), Konrad, Brugger, Bettrich - Trkulja, Gerlspeck - Lutz, Mulas (81. Bareis), Maier - Müller

FC Schweinfurt Wenzel - Landeck (88. Mahmuti), Billick, Trslic, Feulner - Aksu, Istrefi (71. Fery), Böhnlein, Sturm - N'gatie (85. Nana Tonzi), Bozesan (61. Jabiri)

Tore 0:1 N'gatie (19.), 1:1 Konrad (83.)

Zuschauer 898