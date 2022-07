Hier könnten die Fußballer bei der EM 2024 in Weiler und Oberstaufen unterkommen

Oberstaufen und Weiler sind Kandidaten für ein "Team Base Camp" bei der Fußball-EM 2024. Die Entscheidung liegt bei den Nationalverbänden.

14.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Neben Bad Wörishofen stehen auch das Lindner Parkhotel in Oberstaufen und das Hotel Tannenhof in Weiler im Katalog der möglichen „Team Base Camps“ für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Um den teilnehmenden Nationen optimale sportliche Bedingungen zu bieten, koordiniert der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entsprechende Unterkunfts- und Trainingsmöglichkeiten in ganz Deutschland.

Für die EM 2024 sucht DFB nach passenden Hotels für die Teams. Bild: Tom Weller, dpa (Archivbild)

Fußball-EM 2024: Wo kommen die Sportler unter?

Der DFB-Katalog listet insgesamt 56 mögliche Team Base Camps und die jeweiligen sportlichen Gegebenheiten vor Ort auf – wie dem Sportplatz Kalzhofen in Oberstaufen, auf dem bereits zahlreiche Profi- und Nachwuchsteams trainierten oder dem Raiffeisenbank-Stadion in Weiler, wo aktuell Bundesligist VfB Stuttgart sein Trainingslager abhält.

Nationen entscheiden selbst, welche Orte in Frage kommen

Der komplette Katalog soll den teilnehmenden Verbänden bis Mai 2023 vorliegen. Die Nationalverbände entscheiden selbst, welche Anlagen für sie in Frage kommen.

Das Auftaktspiel der Fußball-EM 2024 findet in München statt. Bild: Andreas Gebert, dpa

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet Eröffnungsspiel der EM-2024 in München

Zu den Spielorten bei der EM gehört unter anderem München, wo auch das Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 14. Juni 2024 stattfindet. Die Allgäuer Orte konkurrieren in diesem Bereich mit Augsburg, Nürnberg, Bad Gögging, Tegernsee und Garmisch.

