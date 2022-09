Mit diesen Zielen gehen die Allgäuer Fußballerinnen in die Saison

SpVgg Kaufbeuren setzt auf eine neue Trainerin, Aufsteiger TSV Buchenberg trifft zum Start im Derby auf den TSV Ottobeuren. Welche Ziele die Teams haben.

02.09.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Namhaft, aber unerfahren: Diese Beschreibung trifft die neue Trainerin der Frauen-Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren gut. Das Sagen hat fortan Isabel Didita. Die 21-Jährige aus dem Kaufbeurer Nachwuchs spielte einst beim FC Bayern München und in der israelischen Nationalmannschaft. Zahlreiche Verletzungen warfen sie zurück, in München studiert sie inzwischen Sport und angewandte Trainingswissenschaften.

Isabel Didita ist neue Trainerin der SpVgg Kaufbeuren

Ihr Wissen will sie beim Bezirksoberligisten in Kaufbeuren nun in die Praxis umsetzen. Die SpVgg Kaufbeuren bezeichnete die auf Christian Eder folgende Didita als Wunschlösung. In erster Linie muss sie beim Landesliga-Absteiger mit einem schmalen Kader zurechtkommen. „Ich bin mit einigen Spielerinnen in Kontakt für einen Wechsel im Winter“, sagt Didita, die ehrgeizige Pläne hat. „Ich bin mir sicher, dass wir wieder aufsteigen können. Das ist das Ziel.“ Vermutlich ab Januar könnte Didita auch als Spielertrainerin eingreifen, sofern ihre Knieverletzung bis dahin ausgeheilt ist.

Derby zwischen TSV Buchenberg und TSV Ottobeuren

Ihr erstes Ligapflichtspiel absolviert Didita am 11. September, auswärts bei Pfersee Augsburg. Die Liga startet aber schon an diesem Wochenende. Die Frauen des FC Loppenhausen haben zunächst ein Auswärtsspiel, sie gastieren am Sonntagnachmittag beim SV Wörnitzstein-Berg.

Spannung ist schon am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) garantiert, wenn Aufsteiger TSV Buchenberg im Allgäu-Derby auf den TSV Ottobeuren trifft. Die Oberallgäuer wollen in der Bezirksoberliga „eine gute Rolle“ spielen. Trainer Hans Siegel schätzt den FC Loppenhausen als Favoriten auf den Landesliga-Aufstieg ein.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.

Lesen Sie auch