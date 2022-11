DAZN sendet eine Dokumentation über den Allgäuer Fußballprofi Kevin Volland

Obwohl Kevin Volland erst 30 Jahre alt ist, blickt er auf eine bewegte Karriere zurück. Nun gibt es auf DAZN eine Doku über seinen Weg in den Profifußball.

26.11.2022 | Stand: 22:54 Uhr

Fußball-Profi Kevin Volland blickt trotz seiner erst 30 Jahre auf eine bewegte Karriere zurück. Der Allgäuer kam über die Jugendabteilungen des FC Thalhofen, FC Memmingen und TSG Thannhausen zum TSV 1860 München, wo er 2010 einen Profivertrag erhielt. 132 Spiele absolvierte er für die TSG Hoffenheim (2012 bis 2016), 115 für Bayer Leverkusen (2016 bis 2020). Seit zwei Jahren stürmt Volland für die AS Monaco in der französischen Ligue 1. Ein ganzes Jahr lang hat Robin Volland (früher TSV Kottern, jetzt FC Unterföhring) die Karriere seines Bruders filmisch begleitet – in allen möglichen Lebenssituationen.

DAZN hat eine Dokumetation über Kevin Volland erstellt

Der auf Sport und speziell auf Profifußball spezialisierte Streamingdienst DAZN hat unter anderem mit diesem Filmmaterial (auch aus der Kindheit) eine Dokumentation erstellt und den Weg in den Profifußball abgebildet – unter dem Titel „Kevin Volland – Zwischen Dorf und Fürstentum.“ Weggefährten wie Stefan Kießling, Lars Bender, Julian Baumgartlinger oder Benjamin Lauth kommen zu Wort.

Erstmals ausgestrahlt wird die Dokumentation an diesem Freitag direkt nach der Live-Übertragung der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Vollands Ex-Klub Bayer 04 Leverkusen. Danach ist die Sendung über die DAZN -App verfügbar.

Lesen Sie auch: Über Karrierepläne und Weihnachten im Allgäu - Fußballer Kevin Volland und Formel E-Fahrer Maximilian Günther im Interview