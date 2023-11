Bilder beweisen: Elfmeter gegen FCM war eine Fehlentscheidung

Frost, Frust und fatale Fehler: Der FC Memmingen ist vor der Winterpause weiter auf Talfahrt. War beim 0:5-Debakel gegen Vilzing wirklich der Schiedsrichter schuld?

26.11.2023 | Stand: 20:24 Uhr

„Endlich ist Pause“. Das war der meistgenannte Satz am späten Samstagnachmittag in der Memminger Fußball-Arena, nachdem der FCM im letzten Regionalliga-Heimspiel gegen den Tabellenzweiten DJK Vilzing sang- und klanglos mit 0:5 (0:2) verloren hatte. Dieses Spiel auf schneebedecktem Rasen war ein Sammelsurium aus Frost, Frust und fatalen Fehlern, das letztlich zur achten Saisonniederlage in Folge für das Team von Trainer Bernd Maier führte. Vor dem Wundenlecken in der Winterpause gab es noch jede Mengen Streitthemen rund um die Heimschlappe gegen Vilzing. Wir haben uns auf fünf konzentriert.

