Kotterns Kapitän Jocham spricht von "bester Saison aller Zeiten"

Matthias Jocham vom TSV Kottern ist auch mit Platz drei zufrieden. Im Interview übt er aber auch Kritik - an der Stadt Kempten und an seinem Ex-Trainer.

20.05.2023 | Stand: 00:30 Uhr

"Ja, das war’s dann wohl." Auch Matthias Jocham, Kapitän des Fußball-Bayernligisten TSV Kottern glaubt nach der 2:3-Heimniederlage vor Wochenfrist gegen den FC Ismaning nicht mehr an die Teilnahme an den Relegationsspielen. Bei fünf Punkten Rückstand und noch zwei ausstehenden Spielen wäre Platz zwei zwar theoretisch noch denkbar, doch der Allgäuer Rivale FC Memmingen kann am Samstag (alle Spiele werden um 14 Uhr angepfiffen) mit einem Sieg gegen den TSV 1860 Rosenheim die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach bringen. Der TSV Kottern will als bestes Rückrundenteam seinerseits mit einem Sieg beim punktgleichen Tabellenfünften FC Ingolstadt 04 II den dritten Platz untermauern. Wir sprachen mit dem 29-jährigen Kapitän Matthias Jocham über ...

